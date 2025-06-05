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Ученые заявили, что на Земле живет на несколько миллиардов людей больше, чем считалось ранее

Специалисты Организации Объединенных Наций подсчитали, что по состоянию на лето прошлого года на Земле проживало около 8,2 миллиарда человек, однако новая оценка показывает, что эта цифра может не соответствовать действительности.

Жители одной из самых населенных стран в мире — Индии / © Altaf Qadri / AP

Оценки численности населения планеты ООН основаны на данных переписи и плотности населения по глобальной сетке. Но если использовать другую методологию, которую представили в своей статье, опубликованной в журнале Nature, научный сотрудник Университета Аалто в Финляндии Йосиас Ланг-Риттер и его коллеги, реальное число людей на Земле может быть значительно выше (от сотни миллионов до нескольких миллиардов человек).

Это связано с тем, что наборы данных часто неполны из-за систематического недоучета жителей сельской местности в некоторых странах. Исследователи обнаружили «большие расхождения между изученными наборами данных», это означает, что «сельское население, даже в самом точном наборе данных, недооценено наполовину по сравнению с сообщенными цифрами».

Мнение финских специалистов недавно поддержал профессор Лондонского университета королевы Марии Джонатан Кеннеди. По его словам, опасения по поводу «перенаселения» исторически раздувались до невероятных размеров.

Согласно ООН, численность населения мира стабилизируется и достигнет пика примерно к середине 2080-х годов, после чего, как ожидается, начнет снижаться.