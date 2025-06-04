Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Нидерландский музей показал уникальный презерватив начала XIX века

На этой неделе Государственный художественный музей Нидерландов в Амстердаме представит широкой публике уникальный 200-летний презерватив с эротической гравюрой.

Уникальный 200-летний презерватив с эротической гравюрой / © Kelly Schenk / Rijksmuseum

Презерватив, который, вероятно, сделали из овечьего аппендикса около 1830 года, был привезен из Франции.

На контрацептиве изображена эротическая гравюра, которая показывает частично обнаженную монахиню, указывающую на гениталии трех священнослужителей, а также фраза «Voila, mon choix» («Вот, это мой выбор»).

Изображение отсылает к древнегреческому мифу о суде Париса, в котором троянский царевич должен был вручить золотое яблоко Раздора самой прекрасной из богинь.

Исследователи после изучения презерватива с помощью ультрафиолета пришли к выводу, что он никогда не использовался.