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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +1023
Посты: 2234

NASA прекратит разработку ядерного ракетного двигателя

Белый дом представил проект бюджета NASA, предусматривающий сокращение расходов почти на 24% — с 24,8 до 18,8 миллиардов долларов в 2026 году. В числе программ попавших под удар из-за сокращения финансирования — тяжелая лунная ракета SLS, корабль Orion, возвращение образцов грунта с Марса, миссии к Венере и будущие космические телескопы.

Сообщество
# NASA
# космос
# технологии
Художественная иллюстрация ядерного ракетного двигателя DRACO в космосе / © Lockheed Martin
Художественная иллюстрация ядерного ракетного двигателя DRACO в космосе / © Lockheed Martin

Кроме того стало известно о решение прекратить финансирование ядерных ракетных двигателей, включая проекты ядерно-термической (NTP) и ядерно-электрической (NEP) тяги. Под удар попал и проект DRACO, который NASA разрабатывало совместно с Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Он должен был стать первым в мире испытанием ядерно-термического двигателя в космосе. DARPA уже подтвердила закрытие проекта, несмотря на вложенные примерно 500 миллионов долларов и выбор подрядчиков компаний Lockheed Martin и BWXT.

Согласно пояснению Белого дома, проекты ядерной тяги требуют больших затрат и десятилетий разработки, а доступны более простые альтернативы для полетов к Марсу, такие как химические двигатели.

Эксперты отметили, что ядерная тяга в перспективе способна радикально сократить время полета на Марс. Однако отсутствие требуемой инфраструктуры, жесткие нормы безопасности и высокая стоимость испытаний мешают реализации проекта.

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