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Первая австралийская ракета не смогла отправиться в космос

За несколько часов до старта первой ракеты Eris австралийской компании Gilmour Space ее запуск отменили.

Ракета Eris / © Gilmour Space

«Во время заключительной подготовки к запуску из-за неисправности электропроводки сработала система, которая открыла головной конус ракеты (обтекатель полезной нагрузки)», — сообщили представители Gilmour Space.

Инцидент произошел до того, как началась загрузка топлива. Самое главное, что никто не пострадал, а предварительные проверки не выявили повреждений ракеты или стартовой площадки.

Обтекатели похожи на створки ракушки, которые скрывают полезную нагрузку, установленную на верхней части ракеты-носителя, защищая ее от непогоды на стартовой площадке и воздушного потока при разгоне до сверхзвуковой скорости. На борту ракеты не было спутников, когда Eris готовилась к первому испытательному полету.

Gilmour Space, основанная в 2012 году, разрабатывает трехступенчатую 25-метровую ракету под названием Eris. Она сможет выводить полезную нагрузку общей массой до 300 килограммов на низкую околоземную орбиту и до 215 килограммов — на cолнечно-синхронную.