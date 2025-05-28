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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
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Рейтинг: +406
Посты: 884

Чат-бот Маска появится в Telegram

Кроссплатформенный мессенджер Telegram Павла Дурова и стартап xAl Илона Маска договорились о партнерстве на один год с целью распространения чат-бота Grok. 

Сообщество
# Grok
# Telegram
# ИИ
# технологии
Чат-бот Илона Маска появится в Telegram / © Pavel Durov / Х
Чат-бот Илона Маска появится в Telegram / © Pavel Durov / Х

По словам Дурова, его компания получит от xAI 300 миллионов долларов, а также 50% дохода от подписок xAI, реализованных через Telegram.

© Pavel Durov / Х

Теперь с чат-ботом Grok можно будет общаться через строку поиска в Telegram. ИИ можно будет назначать модератором чатов. Grok сможет превращать короткие сообщения в развернутые, а также проверять посты из каналов на факты.

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# Гравитон
# квантовая гравитация
# квантовая механика
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# Общая теория относительности
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Исследователи ВШЭ выделили более 4000 примеров устной русской речи билингвов из семи регионов России и выяснили: большинство нестандартных форм в конструкциях с числительными связано не только с их родным языком, но и с тем, как часто выражение встречается в повседневной речи. Например, фразы «два часа» или «пять километров» почти всегда совпадают с литературным вариантом, а вот менее привычные выражения, особенно с числительными от двух до четырех, а также с собирательными формами вроде «двое» или «трое», часто звучат иначе.

НИУ ВШЭ
# билингвы
# правила
# русский язык
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Шесть минут вместо нескольких часов: как струнный транспорт может изменить логистику Алматы

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# #Алматы
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ПНИПУ
# грибы
# зомби
# кордицепс
# насекомые
# нейромедиаторы
Позавчера, 12:48
Unitsky String Technologies Inc.

Шесть минут вместо нескольких часов: как струнный транспорт может изменить логистику Алматы

Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.

Unitsky String Technologies Inc.
# #Алматы
# дорожные пробки
# струнные технологии
# струнный рельс
Вчера, 17:37
Любовь Соковикова

Физики убрали искривление пространства-времени из квантовой гравитации

Хотя попытки объединить квантовую теорию и гравитацию десятилетиями терпели неудачу, ученые продолжают выдвигать новые, порой крайне спорные гипотезы. Авторы нового исследования, например, предложили посмотреть на гравитацию так же, как на другие фундаментальные силы природы — через симметрии и поля.

Физика
# Гравитон
# квантовая гравитация
# квантовая механика
# космология
# Общая теория относительности
# пространство-время
6 мая
Редакция Naked Science

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

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FAQ
# New Shepard
# космос
# мифы
# США
Выбор редакции
22 мая
ПНИПУ

Пермские ученые рассказали о вероятности появления зомби, как в популярном сериале «Одни из нас»

Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.

ПНИПУ
# грибы
# зомби
# кордицепс
# насекомые
# нейромедиаторы
6 мая
Александр Березин

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?

С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
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О, уже и в Казахстане этот Остап Бендер)) просто погуглите кто такой Юницкий и все сразу станет ясно)

Шесть минут вместо нескольких часов: как струнный транспорт может изменить логистику Алматы

oleg varin
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Шесть минут вместо нескольких часов: как струнный транспорт может изменить логистику Алматы

Иван Колупаев
2 часа назад
Dmitriy, трение о воздух это просто и понятно, а вот эти все ваши слова про адиабатическое сжатие усложняют картину 😏 Но вы совершенно напрасно

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