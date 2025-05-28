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Чат-бот Маска появится в Telegram

Кроссплатформенный мессенджер Telegram Павла Дурова и стартап xAl Илона Маска договорились о партнерстве на один год с целью распространения чат-бота Grok.

Чат-бот Илона Маска появится в Telegram / © Pavel Durov / Х

По словам Дурова, его компания получит от xAI 300 миллионов долларов, а также 50% дохода от подписок xAI, реализованных через Telegram.

© Pavel Durov / Х

Теперь с чат-ботом Grok можно будет общаться через строку поиска в Telegram. ИИ можно будет назначать модератором чатов. Grok сможет превращать короткие сообщения в развернутые, а также проверять посты из каналов на факты.