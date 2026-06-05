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5 июня, 17:08
МГППУ
35

Атмосферу в инклюзивных классах связали с самооценкой учеников

❋ 4.6

Инклюзивные классы — это школьные классы, где в процессе учебы учитываются разнообразные образовательные потребности и индивидуальные возможности учеников (например, с ограниченными возможностями здоровья или ОВЗ).  Крайне важно, чтобы дети в таком классе принимали друг друга, иначе может образоваться почва для отвержения, и, как следствие, возникнет риск тревоги, депрессии, агрессивного или замкнутого поведения. Специалисты Федерального центра по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования МГППУ провели исследование в 109 инклюзивных классах России, в результате которого выяснили, как уровень взаимного принятия учеников в классах связан с их самооценкой и уровнем притязаний — то есть с тем, как ребенок видит себя и к чему стремится в учебе и жизни.

МГППУ
# дети
# образование
# Психология
# школьники
Кадр из фильма «Класс коррекции» / © Новые люди

В исследовании участвовали 57 четвертых классов и 52 восьмых класса (3238 обучающихся, среди них 230 школьников с ОВЗ) 55 школ шести регионов России. Для определения самооценки и уровня притязаний использовали специальную диагностическую методику (Дембо-Рубинштейн, Прихожан), а для измерения уровня принятия между одноклассниками провели «Социомониторинг». Исследование осуществляли школьные психологи в очном формате. Результаты опубликованы в журнале «Психологическая наука и образование».

Для оценки уровня принятия использовалась специальная шкала — «карточка частоты общения». Ученик для каждого одноклассника выбирал значение шкалы, которое лучше всего отражает характер их общения. В карточке предусмотрены различные ситуации качества и частоты общения. Общение может быть оценено тремя уровнями легкости: с одноклассником ребенок общается очень часто и воспринимает его как близкого друга, общается довольно регулярно и этот человек воспринимается как хороший знакомый; общается редко, но одноклассник интересен для общения. Также общение может быть оценено по трем уровням трудности: ребенок редко контактирует с одноклассником и тот не вызывает у него стремления к общению; старается общаться как можно реже, поскольку взаимодействие дается трудно; избегает контакта, считая этого одноклассника совершенно неподходящим для общения.

Исследователи разделили классы по уровню принятия на три группы: с высоким, средним и низким уровнем принятия. В классах первого типа складывается благоприятная для всех учащихся социальная атмосфера, где ценность человеческого общения на первом месте, ученики поддерживают друг друга, получают положительные эмоции от взаимодействия и совместного выполнения заданий, в них дети с ОВЗ — полноценные участники группы. В классах второго типа наблюдается разделение на закрытые подгруппы, между которыми могут возникать конфликты и противоречия, есть дети, которые отторгаются большинством одноклассников. В классах третьего типа наблюдается сильное социальное напряжение, взаимодействие между одноклассниками не происходит, каждый сам по себе, подавляет эмоции и поведенческие реакции.

Статистика подтвердила, что различия в самооценке, уровне притязаний и принятии значимы в перечисленных трех группах классов, независимо от параллели: 9% четвертых классов и 13% восьмых — продемонстрировали высокий уровень принятия; 77% четвертых классов и 63% восьмых — средний уровень принятия.; 14% четвертых и 23% восьмых — низкий уровень принятия. В классах с высоким уровнем принятия среди одноклассников у всех детей наблюдались высокая самооценка и достаточный уровень притязаний, дети чувствовали себя комфортно в коллективе, хотели развиваться, строили планы на свое будущее, не боялись трудностей. В классах со средним уровнем принятия — дети разделены на группы, и общение идет внутри групп, есть дети, которые не попали ни в одну группу и вынуждены быть сами по себе. В классах с низким уровнем принятия — плохо всем детям, они не связаны между собой, не общаются с друг другом, не помогают и не поддерживают, скрывают свое настроение и эмоции, ничего не хотят, не интересуются, не строят планы на будущее, не хотят стать лучше или чего-то добиться.

Авторы исследования рекомендуют школам целенаправленно формировать принимающую среду: учить детей взаимодействовать, поддерживать друг друга, включать всех в общение и совместную деятельность. Ведь инклюзия — это не только совместное обучение, но и здоровые взаимоотношения между детьми, основанные на уважении и принятии. Если в классе есть дружелюбие и поддержка, у детей выше шансы сохранить нормальную самооценку и позитивную мотивацию к развитию.

Исследование проведено специалистами Федерального ресурсного центра по развитию инклюзивного образования Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ): Юлией Быстровой, Еленой Самсоновой, Алексеем Шемановым, Мариной Алексеевой.

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Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
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# дети
# образование
# Психология
# школьники
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