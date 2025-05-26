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Сбой системы: беспилотная Tesla внезапно съехала с дороги и разбилась

Новый видеоролик, который уже набрал десятки тысяч просмотров в социальных сетях, продемонстрировал, как электромобиль Tesla Model 3 с включенной функцией помощи водителю «полного автономного вождения» (Full Self-Driving) неожиданно съезжает с проселочной дороги, врезается в ограждение и переворачивается на крышу.

Разбившаяся Tesla / © r/videos

На фотографии, которой поделился владелец разбившейся Tesla, видны последствия: сработавшие подушки безопасности, разбитые окна и сорванное металлическое ограждение. Сам владелец отделался легким испугом и небольшой травмой подбородка.

Неясно, что на самом деле стало причиной аварии, поскольку ничего особенного не произошло. Электромобиль проезжает по нескольким теням, отбрасываемым на дорогу близлежащими деревьями, и можно увидеть автомобиль, едущий в противоположном направлении как раз перед тем, как функция помощи водителю выходит из строя.

© r/videos

Это очередной странный инцидент, связанный с программным обеспечением помощи водителю Tesla, которое уже привлекло пристальное внимание регулирующих органов после того, как его связали с рядом аварий и десятками смертей.

Функция компании с вводящим в заблуждение названием «Полное автономное вождение» по-прежнему требует, чтобы водители имели возможность в любой момент взять управление на себя.

Однако это требование по-прежнему остается без внимания многих клиентов Tesla.