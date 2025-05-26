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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
11 часов назад
Рейтинг: +658
Посты: 1975

Сбой системы: беспилотная Tesla внезапно съехала с дороги и разбилась

Новый видеоролик, который уже набрал десятки тысяч просмотров в социальных сетях, продемонстрировал, как электромобиль Tesla Model 3 с включенной функцией помощи водителю «полного автономного вождения» (Full Self-Driving) неожиданно съезжает с проселочной дороги, врезается в ограждение и переворачивается на крышу.

Сообщество
# Tesla
# транспорт
# электромобили
Разбившаяся Tesla / © r/videos 
Разбившаяся Tesla / © r/videos 

На фотографии, которой поделился владелец разбившейся Tesla, видны последствия: сработавшие подушки безопасности, разбитые окна и сорванное металлическое ограждение. Сам владелец отделался легким испугом и небольшой травмой подбородка.

Неясно, что на самом деле стало причиной аварии, поскольку ничего особенного не произошло. Электромобиль проезжает по нескольким теням, отбрасываемым на дорогу близлежащими деревьями, и можно увидеть автомобиль, едущий в противоположном направлении как раз перед тем, как функция помощи водителю выходит из строя.

© r/videos

Это очередной странный инцидент, связанный с программным обеспечением помощи водителю Tesla, которое уже привлекло пристальное внимание регулирующих органов после того, как его связали с рядом аварий и десятками смертей.

Функция компании с вводящим в заблуждение названием «Полное автономное вождение» по-прежнему требует, чтобы водители имели возможность в любой момент взять управление на себя.

Однако это требование по-прежнему остается без внимания многих клиентов Tesla.

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Комментарии

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3 Комментария
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9 часов назад
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Похоже, что он посчитал тень от знака как препядствие и свернул от неё. В сети есть видео, где прохожий спотыкается и падает перед тесла-тачкой. Тесла-тачка при этом спасает жизнь прохожему тем, что врезается во встречный автомобиль - ситуация очень похожая!
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Александр Французов
Александр Французов
11 часов назад
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Восстание ИИ )
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# каркас
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Zhe Sh
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+, да там писец. Битва слепых с явными патологиями опорно-двигательного аппарата😰 https://m.youtube.com/watch?v=_SzCEU6apwg

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Vik
4 часа назад
Это все тот же сказочник ишет бабки у народа. Там одни сказки, были тесты - все очень быстро развалилось на скоростях в 30кмч.

Струнный транспорт как решение для городов-спутников

Sam Dowson
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"Пока частица летит через Вселенную, она должна рассеиваться на фотонах реликтового излучения" - почему-то совсем не рассматривается вариант

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Иван Колупаев
5 часов назад
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Струнный транспорт как решение для городов-спутников

Evgenij Zhdanov
5 часов назад
Сомнительные данные. Подводные лодки обычно засекречены и точное их количество никто не может сказать. А в случае например с Россией важно ещё

Инфографика: крупнейшие в мире подводные флоты

Renat Kuzin
6 часов назад
Ivanaka, Как раз наоборот, дешевле, безопасней и быстрей. Ну либо вы говорите про какие-то супер экономичные трамваи которые едут со скорость более

Струнный транспорт как решение для городов-спутников

Андрей Степанов
6 часов назад
ara_zakaryan@mail.ru, Россия не собирается воевать вместо армян. Это немного другое, согласитесь. Если сами армяне не воюют, то как-то странно русским быть

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Dmitriy Dorian
8 часов назад
Ну вот, ни одного комментария о том, что это космический корабль мегацивилизации, размером с планету, который заряжается от Солнца... Конспирологи

Рядом с Солнцем обнаружили неизвестный объект

Александр Иванов
8 часов назад
Тут таких объектов море и этот попадается часто https://youtu.be/M5pSQaNsWhc?si=S-gHmzHRmIXXfr-5

Рядом с Солнцем обнаружили неизвестный объект

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