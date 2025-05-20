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Беспилотник врезался в истребитель ВВС США над Аризоной

Британская ежедневная газета Daily Mail со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщила о столкновении истребителя F-16 Viper ВВС США с неизвестным беспилотником. В результате треснул фонарь кабины пилота, а самолет стоимостью 63 миллиона долларов был вынужден совершить посадку.

Истребитель F-16 Viper / © Shutterstock / Albert Beukhof

В документах говорится, что в течение дня после этого столкновения зафиксировано еще три случая появления неизвестных беспилотников над полигоном Барри Голдуотер на юго-западе Аризоны, где истребитель F-16 Viper получил повреждения.

По данным Azfamily, столкновение с F-16 — лишь один из 22 инцидентов, в которых летчики ВВС США замечали или сталкивались с неизвестными объектами в период с октября 2022-го по июнь 2023 года.

Большинство столкновений случилось в радиусе 160 километров от авиабазы ​​Люк, откуда стартуют многие F-16, использующие полигон Барри Голдуотер.