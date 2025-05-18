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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
3 минуты назад
Рейтинг: +375
Посты: 647

Сообщество Wild Lifehd показало лучшие фотографии дикой природы

Портал Wild Lifehd опубликовал новую подборку снимков животных, сделанную лучшими фотографами дикой природы. Эта серия открывает окно в мир первобытных ритмов жизни на земле.

Сообщество
# животные
# природа
# фотографии
© ali_saifaldeen
© ali_saifaldeen
© 82matt
© 82matt
© kathrinfederer.ch
© kathrinfederer.ch
© pnweingart
© pnweingart
© kiranghadge
© kiranghadge
© donalboyd
© donalboyd
© majedphotos
© majedphotos
© yensen_tan
© yensen_tan
© peter.brannon
© peter.brannon
© joshdykgraaf
© joshdykgraaf
© 4elementphotos
© 4elementphotos
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# африканцы
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# висмут
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История
# Армения
# Великая Армения
# Великая Отечественная война
# Вторая мировая война
# история
Выбор редакции
15 мая
Татьяна

Миллионы новых генетических вариантов обнаружили у населения Бразилии

В Бразилии проживает более 200 миллионов человек, немалую долю которых занимают потомки иммигрантов. Колонизация с XV по XX века считается самым масштабным переселением народов в истории. Порядка пяти миллионов человек переселились туда из Европы. Столько же насильно переместили с Африканского континента. Сегодня бразильцы — это наиболее генетически разнородная нация, и одна из самых малоизученных. Поэтому неудивительно, что новая работа по результатам полногеномного анализа населения принесла целый ряд открытий.

Антропология
# африканцы
# Бразилия
# генетика
# коренные американцы
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15 мая
Николай Цыгикало

Первый пуск сверхтяжелой «Энергии»: как это было 38 лет назад глазами участника

Сегодня исполнилось 38 лет с момента первого летного испытания последнего советского космического гиганта — сверхтяжелой ракеты-носителя «Энергия». Ее запустили 15 мая 1987 года. Технически успешный проект дошел до полностью рабочего изделия, безупречно выполнившего два испытательных полета. Но так и не дошел до летной эксплуатации по причинам, от него уже не зависевшим. А запуск ракеты прошел тогда безупречно, хотя и не без особенностей — и одним из участников этих испытаний был автор Naked Science. Но обо всем по порядку.

Космонавтика
# «Буран»
# запуск
# космическая
# ракета-носитель
# сверхтяжелая
# энергия
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13 мая
Любовь

Физики пересмотрели судьбу звездных останков

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Астрономия
# белые карлики
# горизонт событий
# излучение хокинга
# информационный парадокс
# нейтронные звезды
# Черные дыры
6 мая
Редакция Naked Science

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.

FAQ
# New Shepard
# космос
# мифы
# США
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6 мая
Березин Александр

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

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С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
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Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник

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Unitsky String Technologies Inc.
# каркас
# подвеска
# рельсовый беспилотник
# сверхскоростной беспилотник
# струнный рельс
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Алекс Ф
24 минуты назад
Евгений, Ну да.... Ангара всего лишь тяжёлая ракета (жалкие 37 тонн). Тяжёлая была нужна, а сверхтяжелая нет! Впрочем на самом деле не нужна. Где тот

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Урал Юланов
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Kirill, поддерживать в рабочем состоянии инженеров, которые помнят, как устроен и работает Вояджер – вот это задача со звёздочкой!

Самый далекий космический аппарат запустил двигатели, которые не работали более 20 лет

Pasha Tele
1 час назад
Эдуард, А ты типо работаешь его конструктоом, что знаешь характеристики истребителя, которые держат в тайне?)

Опубликованы новые видео с испытаний китайского истребителя шестого поколения J-50

Александр Березин
2 часа назад
Alexander, "Александр, Александр, Вы всерьез считаете, что человек, который как вы выражаетесь "работал на комиссарских постах", во время войны ничего не

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Иван Колупаев
2 часа назад
Евгений, вы то и не пытались даже "почитайте на досуге", "всепропальщики", "наброс", "боты" это не аргументы. А что вам противостоят целые сети врагов "с

Первый пуск сверхтяжелой «Энергии»: как это было 38 лет назад глазами участника

nick fornit
2 часа назад
Разместил в Бестиарий идиотских новостей: fornit.ru/70529

Гипотеза Бострома снова «ожила»: живем ли мы внутри симуляции?

Евгений Истомин
2 часа назад
И., в этом есть большие сомнения. Особенно когда с нескольких аккаунтов пытаются в аргументацию.

Первый пуск сверхтяжелой «Энергии»: как это было 38 лет назад глазами участника

Евгений Истомин
2 часа назад
А., и? Давно «Ангара» стала сверхтяжем? Почитайте на досуге, для чего водородные двигатели используются в основном в третьих ступенях, а не в первых.

Первый пуск сверхтяжелой «Энергии»: как это было 38 лет назад глазами участника

Стасюк V
3 часа назад
эксплуатация подобного комплекса могла бы дать полезный опыт, который пригодился бы при освоении луны и других космических тел.

В США раскрыли подробности о секретном объекте «Город подо льдом»

Alexander Kamerad
3 часа назад
Александр, Александр, Вы всерьез считаете, что человек, который как вы выражаетесь "работал на комиссарских постах", во время войны ничего не

Неудобный хам. Почему на самом деле СССР победил Германию

Иван Колупаев
5 часов назад
Евгений, зачастую посты написанные ИИ куда содержательней коментов от человекоботов.

Первый пуск сверхтяжелой «Энергии»: как это было 38 лет назад глазами участника

Алекс Ф
6 часов назад
Евгений, Конечно такие задачи ставились:"«Роскосмос» ускорит разработку ракеты-носителя «Ангара-А5В» повышенной грузоподъемности с двигателем,

Первый пуск сверхтяжелой «Энергии»: как это было 38 лет назад глазами участника

Вячеслав
7 часов назад
Андрей, кстати, выясняется, что проще и дешевле летать на антиквариате Р-7.

Первый пуск сверхтяжелой «Энергии»: как это было 38 лет назад глазами участника

Андрей
7 часов назад
Sergey, за 26 ходов или меньше, если считать поворот грани на 90' за ход, если же считать за ход средний ряд и поворот грани на любой градус то сборка

Робот установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика 

Вячеслав
7 часов назад
Андрей, В 2015 году глава Научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев сообщил, что восстановление производства РД-0120 займет 8-9 лет(

Первый пуск сверхтяжелой «Энергии»: как это было 38 лет назад глазами участника

GENNADY KRAVCHENKO
12 часов назад
Александр, Ну как тебе, Александр, Илон Маск в свете последних событий - полез туда где ничего не понимает, в политику. Быстро его задвинули. Сейчас

Почему Россия тридцать лет не может найти замену Ан-2 — и сможет ли вообще?

Рафаэл Шармазанов
12 часов назад
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Бабур Беков
13 часов назад
Rus, от ВАЗа установили...самый надёжный и неприхотливый двигатель )))

Самый далекий космический аппарат запустил двигатели, которые не работали более 20 лет

Евгений Истомин
14 часов назад
D., под большим вопросом все только у всепропальщиков всех мастей.

Первый пуск сверхтяжелой «Энергии»: как это было 38 лет назад глазами участника

Евгений Истомин
14 часов назад
Алекс, а была ли задача делать россйский сверхтяж на водородных двигателях? Проектируют на метане. С водородом больше проблем.

Первый пуск сверхтяжелой «Энергии»: как это было 38 лет назад глазами участника

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