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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +1003
Посты: 2197

Лунная миссия «Артемида II» сдвинулась с мертвой точки

Сотрудники компании Lockheed Martin передали NASA космический корабль «Орион» (Orion) для лунной пилотируемой экспедиции «Артемида II». Этот момент ознаменовал завершение сборки корабля и начало заключительных приготовлений к запуску, который запланирован на весну следующего года.

Сообщество
# NASA
# Артемида
# космос
# Луна
Корабль «Орион» отправился в многофункциональный центр обработки полезной нагрузки в Космическом центре имени Джона Кеннеди (штат Флорида) / © NASA / Kim Shiflett
Корабль «Орион» отправился в многофункциональный центр обработки полезной нагрузки в Космическом центре имени Джона Кеннеди (штат Флорида) / © NASA / Kim Shiflett

Стоит также отметить, что в начале мая специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США установили вторую ступень на ракету-носитель Space Launch System (SLS), а в конце марта инженеры завершили сборку первой ступени ракеты.

Вторая ступень ракеты SLS / © NASA / Isaac Watson
Вторая ступень ракеты SLS / © NASA / Isaac Watson

Далее последует проверка всех компонентов ракеты и последующая установка на вторую ступень адаптера и пилотируемого космического корабля «Орион».

Вторая ступень ракеты SLS / © NASA / Isaac Watson
Вторая ступень ракеты SLS / © NASA / Isaac Watson

В рамках экспедиции «Артемида II» к Луне отправится экипаж из четырех человек. Миссия рассчитана на 10 дней и предусматривает облет Луны и возвращение на Землю без высадки на поверхность естественного спутника нашей планеты.

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