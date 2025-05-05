Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В США рыбак поймал огромную «рыбу-зомби»
Американский рыбак Дерик Хендерсон поделился в социальных сетях фотографиями рыбы мечты, которую он недавно выловил в реке. Ею оказался 45-килограммовый веслонос. Хендерсон назвал его «рыбой-зомби» из-за ужасных ран на теле, через которые виднелись внутренности. Однако они, видимо, не мешали рыбе жить.
Хендерсон предположил, что рыба попала под лодочный винт, который и оставил раны на теле животного.
Сфотографировавшись с трофеем, мужчина отпустил рыбу обратно в воду, решив, что она сможет выжить.
Долгое время ученые предполагали, что мегалитические гробницы, возведенные в Ирландии, служили своего рода семейным склепом, там хоронили представителей знати. Авторы нового исследования опровергли эту гипотезу и выяснили, что древние сооружения никак не связаны ни с властью, ни с династиями.
И Лю (Yi Liu) — концепт-дизайнер и цифровой художник из китайского города Далянь. В его работах сочетаются лаконичность формы и выразительная атмосфера, свойственная классической научной фантастике. Художник предпочитает графичный стиль, при этом уделяет большое внимание свету, композиции и настроению.
В Солнечной системе находят все больше небесных тел, которые выглядят как «высохшие» кометы. Ученые решили выяснить, как и насколько быстро они проходят такую трансформацию. Оказалось, что некоторые сейчас почти обезвоженные небесные тела были кометами, по космическим меркам, совсем недавно.
Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник
Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.
Препарат мифепристон, применяемый для прерывания нежелательной беременности, вызывает в десятки раз больше серьезных нежелательных реакций, чем предупреждает инструкция. Это выяснили в американской консервативной организации The Ethics and Public Policy Center (EPPC), ведущей исследовательскую и правозащитную деятельность.
В 2004 году ученые наблюдали мощную вспышку в гамма-диапазоне от магнетара SGR 1806-20, расположенного в 50 тысячах световых лет от Земли. Нейтронная звезда за несколько секунд испустила больше энергии, чем Солнце за миллион лет. Происхождение вспышки установили быстро. Но спустя 10 минут за ней последовала другая, гораздо слабее и короче. Ее природа оставалась неизвестной на протяжении 20 лет. Теперь исследователи выяснили, что она ознаменовала рождение тяжелых элементов, таких как золото и платина.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенных по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Бороться с глобальным потеплением Европа может, только наращивая сжигание газа. Это когда-нибудь кончится?
Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии