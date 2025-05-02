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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +372
Посты: 641

Объявлены победители конкурса «Лучший фотограф-натуралист 2025 года»

Немецкое общество фотографов природы (GDT) представило лучшие снимки своего престижного конкурса «Лучший фотограф-натуралист 2025 года» (Nature Photographer of the Year 2025). На конкурс поступили снимки от 507 фотографов из 11 стран, которые представили более 8000 изображений.

Сообщество
# животные
# природа
# птицы
# фотографии
Снимок абсолютного победителя конкурса / © Konrad Wothe
Снимок абсолютного победителя конкурса / © Konrad Wothe

Победителем признан Конрад Воте, который получил заветный титул абсолютного победителя за свою фотографию оляпки, летящей сквозь водопад.

Победитель в категории «Птицы»: Брачное шоу / © Karsten Mosebach
Победитель в категории «Птицы»: Брачное шоу / © Karsten Mosebach
Второе место в категории «Птицы»: Обыкновенные горихвостки в луговом саду / © Christian Höfs
Второе место в категории «Птицы»: Обыкновенные горихвостки в луговом саду / © Christian Höfs
Победитель в категории «Млекопитающие»: Серна / © Radomir Jakubowski
Победитель в категории «Млекопитающие»: Серна / © Radomir Jakubowski
Второе место в категории «Млекопитающие»: Король Альп / © Karsten Mosebach
Второе место в категории «Млекопитающие»: Король Альп / © Karsten Mosebach
Победитель в категории «Другие животные»: Стрекоза западного побережья / © Dr. Gerald Haas
Победитель в категории «Другие животные»: Стрекоза западного побережья / © Dr. Gerald Haas
Второе место в категории «Другие животные»: Долгоносик / © Torsten Christ
Второе место в категории «Другие животные»: Долгоносик / © Torsten Christ
Победитель в категории «Растения и грибы»: Звезды над головой / © Paul Kornacker
Победитель в категории «Растения и грибы»: Звезды над головой / © Paul Kornacker
Второе место в категории «Растения и грибы»: Хищник / © Klaus Tamm
Второе место в категории «Растения и грибы»: Хищник / © Klaus Tamm
Победитель в категории «Пейзажи»: Обезлесение / © Hanneke Van Camp
Победитель в категории «Пейзажи»: Обезлесение / © Hanneke Van Camp
Второе место в категории «Пейзажи»: Сияние / © Thomas Froesch
Второе место в категории «Пейзажи»: Сияние / © Thomas Froesch
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# концепт-художник
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Медленно движущуюся точку назвали кандидатом в Девятую планету

Существование еще одной планеты в Солнечной системе пока не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть. Гипотетический объект не поддается поискам в оптическом диапазоне, а по косвенным признакам можно лишь уточнить параметры его массы и орбиты. Теперь ученые попробовали искать Девятую планету по ее тепловому излучению — и нашли подходящего кандидата.

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Космонавтика
# NASA
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Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
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