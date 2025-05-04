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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Посты: 642

Ученые впервые сняли на видео пеструю головастую акулу

Морские биологи у побережья Восточного Тимора в Юго-Восточной Азии с использованием специальных камер впервые запечатлели пеструю головастую акулу (Cephaloscyllium pictum). Она до сих пор считалась неуловимым представителем семейства кошачьих акул. Ранее ученые могли изучать этот вид только с помощью мертвых экземпляров, выловленных рыбаками в Индонезии.

Сообщество
# акулы
# видео
# природа
Пестрая головастая акула, снятая подводной камерой на глубине более 500 метров / © National Geographic Exploration Technology Lab
Пестрая головастая акула, снятая подводной камерой на глубине более 500 метров / © National Geographic Exploration Technology Lab

Cephaloscyllium pictum отличаются вытянутым телом с короткой, широкой, закругленной и приплюснутой головой.

Биологи почти ничего не знают об их образе жизни, однако новые наблюдения помогут лучше изучить этот вид.

© National Geographic Exploration Technology Lab
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Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
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Unitsky String Technologies Inc.
# Ростов-на-Дону
# струнный рельс
# электромобили
# юнимобили
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SisAdmin
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Образцов Тимофей
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