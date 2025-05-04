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Ученые впервые сняли на видео пеструю головастую акулу
Морские биологи у побережья Восточного Тимора в Юго-Восточной Азии с использованием специальных камер впервые запечатлели пеструю головастую акулу (Cephaloscyllium pictum). Она до сих пор считалась неуловимым представителем семейства кошачьих акул. Ранее ученые могли изучать этот вид только с помощью мертвых экземпляров, выловленных рыбаками в Индонезии.
Cephaloscyllium pictum отличаются вытянутым телом с короткой, широкой, закругленной и приплюснутой головой.
Биологи почти ничего не знают об их образе жизни, однако новые наблюдения помогут лучше изучить этот вид.
Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник
Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.
Атмосферная пыль на Марсе значительно затрудняет использование лазерной связи между поверхностью и орбитой. Моделирование показало, что проходимость сигнала напрямую зависит от региона планеты, времени года и текущей концентрации пыли в атмосфере.
Генетики подтвердили устные предания народа Пикурис Пуэбло о прямом родстве с древними жителями Чако
Генетический анализ впервые подтвердил прямую связь современного коренного народа Пикурис Пуэбло с древними жителями региона каньона Чако. Исследование, инициированное самим племенем, показало непрерывную генетическую линию на протяжении последнего тысячелетия и помогло восполнить пробелы в устной истории народа.
Прошлые научные работы показали, что высокие люди чаще зарабатывают больше. Исследователи из США решили проверить, не закладывается ли основа для этого преимущества еще в школе. Чтобы разобраться в вопросе, специалисты проанализировали данные около полумиллиона нью-йоркских школьников.
Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник
Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.
Туристы встретили гарпию во время прогулки по лесам Южной Америки, а когда одна из участниц отстала, хищник напал на нее и повредил скальп. Птицу удалось спугнуть, девушку доставили в больницу. Это краткий пересказ первого опубликованного отчета о нападении гарпии на человека. Причины атаки не совсем ясны. Cкорее всего, подтвержденных сообщений о таких нападениях больше, но специалисты не хотят их публиковать, чтобы не пугать обывателей и не провоцировать их на агрессию.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенных по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.
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