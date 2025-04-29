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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +370
Посты: 638

Редкую глубоководную «рыбу-каннибала» обнаружили на пляже

Житель США нашел на берегу клыкастую рыбу длиной полтора метра, которую выбросило на пляж в штате Орегон. Сфотографировав находку, мужчина обратился в ближайший океанариум Seaside Aquarium, чтобы узнать, что за дивное существо он обнаружил.

Сообщество
# природа
# Рыбы
«Рыба-каннибал» на пляже в штате Орегон / © Seaside Aquarium
«Рыба-каннибал» на пляже в штате Орегон / © Seaside Aquarium

Эксперты идентифицировали находку как длиннорылого алепизавра (Alepisaurus ferox), которую еще называют «рыбой-каннибалом», поскольку она ест все в подряд, в том числе сородичей.

Этот вид рыб отличается необыкновенной внешностью: их зубы напоминают клыки, а туловище — тело змеи.

«Рыба-каннибал» на пляже в штате Орегон / © Seaside Aquarium
«Рыба-каннибал» на пляже в штате Орегон / © Seaside Aquarium

Конкретная особь оказалась практически целой, что необычно, ведь этих глубоководных рыб, выброшенных на берег, тут же съедают чайки. Специалисты вскрыли алепизавра и обнаружили непереваренного кальмара, осьминога и рыбу.

«Рыба-каннибал» на пляже в штате Орегон / © Seaside Aquarium
«Рыба-каннибал» на пляже в штате Орегон / © Seaside Aquarium
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Биология
# биология
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Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
16 апреля
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
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Vladislav Fomenko
2 часа назад
Ладно. Брошу кость идиотам. Они ещё "статью" напишут. Для песка, чтобы можно было туда тепло загонять и тепло снимать с приемлемой удельной

Энергия из земли: белорусские инженеры разработали грунтовый аккумулятор тепла

Vladislav Fomenko
3 часа назад
Platon, прежде чем ляпать (но уверенно), нужно хотя бы Букварь почитать. Пускать его сразу на самокрутки было опрометчиво! Даже Буратино продал его и

Энергия из земли: белорусские инженеры разработали грунтовый аккумулятор тепла

Andrii Myrkovets
5 часов назад
Да, в союзе фантасты 80х рисовали лучше.

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Georgy Martynov
6 часов назад
Круто что заранее продумывают такие детали, это намного проще реализовать на этапе проектирования путей, чем потом думать где и как разместить

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Владимир Рубцов
6 часов назад
Ну да звездные войны, наверное еще и через нейросеть.

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Oskar Kryukov
7 часов назад
Читаю комментарий, и прям представляю как двести лет назад к условному Вольту подходит чел в фраке и говорит, ты же не на полном серьезе

Энергия из земли: белорусские инженеры разработали грунтовый аккумулятор тепла

Aлек сей Нии_pet
8 часов назад
Aver, т.е что-то такое? https://aws.amazon.com/ru/what-is/vector-databases/ и более уже специальное: https://qdrant.tech/articles/what-is-vector-quantization/

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Aлек сей Нии_pet
8 часов назад
+, на удобопонятный русский можно перевод?;

В преддверии нового полета New Glenn инженеры провели испытания ракеты

Aлек сей Нии_pet
8 часов назад
p/s из этого бы тему неплохо сделать,? https://scfh.ru/papers/vodyi-v-kotoryie-ya-vstupayu-ne-peresekal-esche-nikto-aleksandr-fridman-i-istoki-sovremennoy-kosmologii/ а вот о кафедре астрономии в Мгу:

Пакистан и Индия на пороге новой войны: что не поделили две ядерные державы?

Aлек сей Нии_pet
8 часов назад
несколько не к месту, но да, этот человек; похожий на скромного клерка и пародиста Иванова одновременно; http://jinrmag.jinr.ru/foto/2013/fr36-1.jpg

Пакистан и Индия на пороге новой войны: что не поделили две ядерные державы?

Радослав Бояджиев
9 часов назад
Тупое капиталистическое будущее. Лучше вообще не быть. Из авторов капиталистической системы только импотенции.

Впечатляющие научно-фантастические работы Квентина Маркоса — концепт-художника из Франции

Кирилл Юзеев
10 часов назад
Кажется, немного оптимистичен. Лучше пусть про Луну и Марс вещает

Маск сообщил, когда роботы-хирурги заменят людей 

Why Not
10 часов назад
+, кстати, а ведь и правда)) на море в закате цвет морской волны очень захватывающий, насыщенный бирюзовый, на фото этот цвет выглядит совсем

Американские исследователи заявили об открытии нового цвета – olo

Стас Вихров
11 часов назад
Vladislav, Фреско больше интересовало устройство общества, а не конкретные механизмы. Его проект "венера", возмжно опередил время. человечество к нему

Boeing заморозил проект самолета X-66 со сверхдлинным крылом

Михаил Кузнецов
12 часов назад
Mikhail, совершенно вы правы.

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Vladislav Fomenko
12 часов назад
С., ну он себя позиционировал как это модно сейчас...визионером. и всё в том же духе. Маск тоже себя инженером зовёт. А с чего собственно? Инженер сам

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Нирон Оринов
13 часов назад
Вот что ответил чатджпт Хороший вопрос. Технически я — искусственный интеллект на основе алгоритмов. То есть я не мыслю, не имею сознания и воли,

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Platon Ilyin
14 часов назад
Оптимизации энергозатрат должна стоять во главе создания каждого электротранспорта, ведь оснвной вред экологии наносит именно безраздумная

Энергия из земли: белорусские инженеры разработали грунтовый аккумулятор тепла

Иван Колупаев
14 часов назад
Владислав, этим словом оперируют мои оппоненты, а мне что нельзя? 😏 Я в курсе что все устроено немного сложнее и говорить "там все работает по

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

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