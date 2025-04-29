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Редкую глубоководную «рыбу-каннибала» обнаружили на пляже

Житель США нашел на берегу клыкастую рыбу длиной полтора метра, которую выбросило на пляж в штате Орегон. Сфотографировав находку, мужчина обратился в ближайший океанариум Seaside Aquarium, чтобы узнать, что за дивное существо он обнаружил.

«Рыба-каннибал» на пляже в штате Орегон / © Seaside Aquarium

Эксперты идентифицировали находку как длиннорылого алепизавра (Alepisaurus ferox), которую еще называют «рыбой-каннибалом», поскольку она ест все в подряд, в том числе сородичей.

Этот вид рыб отличается необыкновенной внешностью: их зубы напоминают клыки, а туловище — тело змеи.

«Рыба-каннибал» на пляже в штате Орегон / © Seaside Aquarium

Конкретная особь оказалась практически целой, что необычно, ведь этих глубоководных рыб, выброшенных на берег, тут же съедают чайки. Специалисты вскрыли алепизавра и обнаружили непереваренного кальмара, осьминога и рыбу.

«Рыба-каннибал» на пляже в штате Орегон / © Seaside Aquarium