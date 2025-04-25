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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
6 минут назад
Рейтинг: +618
Посты: 1538

Boeing заморозил проект самолета X-66 со сверхдлинным крылом

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing на неопределенный срок приостановила разработку полномасштабного демонстратора экспериментального самолета проекта X-66, создаваемого совместно с NASA.

Сообщество
# Boeing
# авиация
# США
Модель экспериментального самолета X-66 со сверхдлинным крылом в аэродинамической трубе / © NASA / Ryan Hill
Модель экспериментального самолета X-66 со сверхдлинным крылом в аэродинамической трубе / © NASA / Ryan Hill

Самолет X-66 разрабатывался с целью помочь авиации США достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов. Он отличался размахом крыла, который примерно на 50% больше, чем у обычного авиалайнера. Это сверхдлинное крыло может существенно снизить расход топлива и задать новые стандарты для пассажирских самолетов.

Ресурсы экспериментальной программы перераспределят для поддержки текущих проектов Boeing по завершению задерживающейся сертификации 777X и оставшихся двух модификаций 737 MAX: 737-7 и 737-10, чтобы начать поставки в 2026 году.

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Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
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