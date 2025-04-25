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Boeing заморозил проект самолета X-66 со сверхдлинным крылом
Американская аэрокосмическая корпорация Boeing на неопределенный срок приостановила разработку полномасштабного демонстратора экспериментального самолета проекта X-66, создаваемого совместно с NASA.
Самолет X-66 разрабатывался с целью помочь авиации США достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов. Он отличался размахом крыла, который примерно на 50% больше, чем у обычного авиалайнера. Это сверхдлинное крыло может существенно снизить расход топлива и задать новые стандарты для пассажирских самолетов.
Ресурсы экспериментальной программы перераспределят для поддержки текущих проектов Boeing по завершению задерживающейся сертификации 777X и оставшихся двух модификаций 737 MAX: 737-7 и 737-10, чтобы начать поставки в 2026 году.
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Западные колонии финикийцев включали сильнейшую морскую державу древнего Средиземноморья — Карфаген. Его жители использовали финикийский язык и поклонялись соответствующим богам. Теперь генетики заявили, что практически все эти люди — не потомки финикийских колонистов. Происхождение их в связи с этим довольно загадочно.
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Западные колонии финикийцев включали сильнейшую морскую державу древнего Средиземноморья — Карфаген. Его жители использовали финикийский язык и поклонялись соответствующим богам. Теперь генетики заявили, что практически все эти люди — не потомки финикийских колонистов. Происхождение их в связи с этим довольно загадочно.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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