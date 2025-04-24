Оксфордские ученые пили из черепа рабыни XIX века

Профессор археологии Дэн Хикс (Dan Hicks) сообщил, что участники официальных мероприятий в Вустер-колледже Оксфорда вплоть до 2015 года пили из чаши с серебряной оправой и подставкой, изготовленной из черепа человека. После того как чаша стала протекать, ее использовали для подачи конфет.

Вустер-колледж Оксфорда / © Stanley Hare / Alamy

Хикс не нашел никаких записей о человеке, из останков которого сделали чашу, однако радиоуглеродный анализ показал, что черепу примерно 225 лет. Размер и косвенные доказательства указали на то, что череп привезли из Карибского региона и, возможно, он принадлежал рабыне.

Чаша появилась в Оксфорде в 1946 году. Тогда колледжу ее подарил бывший студент Джордж Питт-Риверс, чье имя выгравировано на серебряной оправе черепа. До этого артефакт принадлежал его деду — солдату и археологу Августу Генри Лейну Фоксу Питт-Риверсу, который купил чашу на аукционе Sotheby’s в 1884 году. Продавцом был Бернхард Смит. Он, по предположению Хикса, получил череп в подарок от своего отца, служившего в Королевском флоте в Карибском регионе.