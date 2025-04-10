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Трамп заявил, что США обладают самым мощным оружием в мире

Американский президент Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами в Белом доме заявил, что США обладают самым мощным оружием в мире, о котором никто не знает.

Дональд Трамп / © Reuters

«У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления. И это самое мощное оружие в мире, которое мощнее любого другого, даже близкого к нему», — сказал Трамп, но подробностей не сообщил.

Так он ответил на вопрос об опасениях относительно возможной эскалации из-за повышения пошлин на товары из Китая. По словам президента, он не беспокоится и не ожидает эскалации.

Аналогичное заявление об оружие американский президент сделал в сентябре 2020 года. Тогда Трамп заявил, что у США есть оружие, о котором никто не знает.