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Type One Energy представила проект крупнейшего в мире стелларатора

Американская компания Type One Energy подписала соглашение с государственной корпорацией TVA (Tennessee Valley Authority), поставщиком электроэнергии крупнейшим дата-центрам США, о строительстве стелларатора (реактора для управляемого термоядерного синтеза) Infinity Two мощностью 350 мегаватт.

Концепт Infinity One / © Type One Energy

Стелларатору Infinity Two должна предшествовать экспериментальная установка под условным названием Infinity One. Ее создание начнется в 2026 году на площадке закрытой угольной станции Bull Run в штате Теннесси. Работа установки, согласно планам компании, начнется в 2029 году.

Infinity Two представляет собой замкнутую магнитную ловушку для удержания высокотемпературной плазмы. Его принципиальное отличие от токамака заключается в том, что магнитное поле для изоляции плазмы от внутренних стенок тороидальной камеры полностью создается внешними катушками. Среди прочего это позволяет использовать стелларатор в непрерывном режиме.