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В Японии представили робота-коня, работающего на водороде

Робот-конь Corleo / © Kawasaki

Corleo напоминает квадроцикл на четырех механических ногах, каждая из которых получила собственный электропривод, причем задние ноги двигаются вверх и вниз независимо от передних ног благодаря маятниковому механизму мотоцикла. Это позволяет сделать ходьбу, бег и прыжки более плавными. Под «капотом» робота находится 150-кубовый водородный двигатель. Резервуары топлива располагаются в области бедер задних ног. В голове находится бортовой компьютер с ИИ, который анализирует положение в пространстве и обеспечивает устойчивость.

© Kawasaki

Робота уже назвали четырехногим внедорожником, который может передвигаться по любой местности, даже прыгать по заснеженным горам, однако в продаже он появится не раньше 2050 года.