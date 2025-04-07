Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

SpaceX стала ведущим поставщиком услуг по ракетным запускам в интересах армии США

Министерство обороны США заключило контракты на услуги ракетных запусков с компаниями SpaceX, United Launch Alliance (ULA) и Blue Origin на общую сумму 13,7 миллиарда долларов. Это первый случай, когда три компании разделят ответственность за пуск приоритетных военных и разведывательных полезных нагрузок.

Ракеты (слева на право): Vulcan компании ULA, New Glenn компании Blue Origin и Falcon 9 компании SpaceX / © ULA / Blue Origin / SpaceX

По итогам торгов компания Илона Маска стала ведущим подрядчиком, получив контракты на сумму 5,9 миллиарда долларов, за ней следуют ULA с почти 5,4 миллиарда и Blue Origin — примерно 2,4 миллиарда. Ожидается, что три компании совместно выполнят 54 пуска в рамках соглашения между 2025 и 2029 финансовыми годами.

Из 54 запланированных военными миссий SpaceX, как ожидается, выполнит 28, или примерно 60%, в то время как ULA доверили 19 миссий (около 35%). Blue Origin, которая запустила свою ракету New Glenn всего один раз и еще не прошла сертификацию, планирует провести семь пусков при условии сертификации носителя.

По итогу запланированных миссии ракеты будут выводить на целевые орбиты тяжелые разведывательные спутники и другую полезную нагрузку.