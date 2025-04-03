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Китайский токамак приблизился к порогу запуска самоподдерживающейся термоядерной реакции

В Китае сообщили о достижении важной вехи на пути к освоению управляемого ядерного синтеза. Речь идет о модернизированном токамаке Huanliu-3 (HL-3), расположенном в Чэнду: он приблизился к порогу запуска самоподдерживающейся термоядерной реакции.

Токамак Huanliu-3 (HL-3) / © scmp

В серии экспериментов реактор достиг «двойного барьера нагрева» — температуры более 100 миллионов градусов Цельсия. Этот порог превышен как для электронной плазмы (160 миллионов градусов Цельсия), так и ионной (117 миллионов градусов Цельсия).

В результате токамак установил новый рекорд для ионной плазмы, обогнав предыдущие достижения южнокорейского KSTAR.

Для реализации самоподдерживающейся термоядерной реакции ученым необходимо продолжать работы по увеличению продолжительности и температуры реакции.