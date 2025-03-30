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Китай создаст исследовательскую станцию ​​на Марсе к 2038 году

Согласно недавно опубликованному стратегическому плану по исследованию дальнего космоса, Китай разрабатывает долгосрочную стратегию, ориентированную на исследование планет и поиск внеземной жизни.

Слайд из презентации китайской Лаборатории исследования глубокого космоса с информацией о будущих миссиях / © Weibo

В плане описан ряд запланированных и потенциальных миссий, многие из которых имеют астробиологические задачи. Среди них — миссия по возвращению образцов марсианского грунта «Тяньвэнь-3», запуск которой уже одобрен и запланирован на конец 2028 года.

«Тяньвэнь-4» будет запущена примерно в 2029 году и направится к Юпитеру.

В 2033-м собираются запустить миссию по сбору частиц из атмосферы Венеры и доставке их на Землю.

Приблизительно в 2038 году Китай планирует создать исследовательскую станцию ​​на Марсе, ориентированную на использование местных ресурсов и проведение долгосрочных марсианских экологических и биологических исследований.

К 2039 году стартует миссия к Нептуну для изучения его кольца, атмосферы и луны Тритон. Цель — исследование обитаемости системы Нептуна и поиск потенциальных океанических миров.

Параллельно Китай собирается запустить обсерваторию «Земля 2.0» для поиска и исследования экзопланет. Задача — попытаться найти похожие на Землю планеты в обитаемой зоне солнцеподобных звезд.