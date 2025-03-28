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Гаджет Ring Mouse заменит тачпад и компьютерную мышь

На краудфандинговой платформе Kickstarter стартовал сбор средств для массового выпуска на рынок нового устройства под названием Ring Mouse. Гаджет, созданный специалистами, связанными с китайским производителем носимых устройств Efortune, представляет собой смарт-кольцо. С помощью него можно будет управлять компьютером, смартфоном или планшетом.

Ring Mouse / © Efortune

Ring Mouse подключается к устройствам через Bluetooth и позволяет управлять их основными функциями. Для этого на кольце из нержавеющей стали есть две кнопки и трекпад: можно листать ленту в соцсетях, включать и останавливать воспроизведение видео и музыки и так далее.

Ring Mouse / © Efortune

Разработчики обещают, что емкости аккумулятора хватит на 10 часов работы, а пять минут зарядки обеспечат гаджет энергией на час.

Ring Mouse / © Efortune

Первые покупатели получат свои устройства уже в июне 2025 года. После выхода на рынок кольцо Ring Mouse будут продавать по цене от 109 долларов (чуть больше девяти тысяч рублей по нынешнему курсу).