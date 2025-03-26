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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
4 минуты назад
Рейтинг: +988
Посты: 2119

Видео: самолеты пилотажной группы «Патруль де Франс» столкнулись во время тренировки

Два реактивных самолета «Альфа Джет» одной из самых старых и профессиональных пилотажных групп в мире «Патруль де Франс» (Patriuille de France) Военно-воздушных сил Франции столкнулись в воздухе при выполнении фигуры высшего пилотажа в группе.

Сообщество
# авиация
# видео
Столкновение реактивных самолетов «Альфа Джет» / © BFMTV
Столкновение реактивных самолетов «Альфа Джет» / © BFMTV

Инцидент случился неподалеку от авиабазы Ba113 в Сен-Дизье на востоке Франции во время тренировочного полета.

Пилотам удалось катапультироваться. 

© BFMTV
© BFMTV
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# отношения
# привязанность
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# двойственные изображения
# личностные качества
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