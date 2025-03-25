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Инженеры создали робота, который с идеальной точностью попадает жевательной резинкой в рот пользователю

Специалисты китайской компании HTX Studio создали небольшого вращающегося робота, который может стрелять кусочками жвачки прямо в открытый рот пользователя.

Пользователь активирует способности робота HTX Studio широко открывая рот / © HTX Studio

На видео, которое стало вирусным в социальных сетях, можно увидеть, как один из инженеров компании активирует способности робота, просто широко открывая рот.

© HTX Studio

Кроме того, робот способен с удивительной точностью и скоростью попадать кусочком жевательной резинки в небольшой стакан с расстояния в пару метров. Или даже сбить один кусочек в воздухе другим кусочком.

Пользователи интернета совершенно по-разному отреагировали на изобретение: некоторые сразу захотели приобрести себе такое устройство, тогда как другие обеспокоились тем, что похожая технология может использоваться для стрельбы ракетами или снарядами вместо кусков жевательной резинки.