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Назван худший танк НАТО

Боевой танк C1 Ariete / © wikimedia

Основной боевой танк C1 Ariete, созданный консорциумом Consorzio Iveco Oto Melara (CIO), и до сих пор стоящий на вооружении итальянской армии с момента начала его поставок в войска в середине 1990-х годов считается худшим танком НАТО.

Дело в том, что, в отличие от боевых машин Leopard 2 и Challenger 2, броня C1 Ariete считается более тонкой. Кроме того, из-за отсутствия модернизаций C1 Ariete значительно отстал от аналогичных моделей танков в технологическом плане и боевой эффективности.

Производство C1 Ariete идет медленно, сегодня в итальянской армии эксплуатируют всего 200 таких танков. При относительно небольшом количестве этих боевых машин их влияние на поле боя, вероятно, будет минимальным в случае крупномасштабной войны.