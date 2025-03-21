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Проект коммерческой орбитальной станции Starlab прошел проверку NASA

Совместный проект американской космической технологической компании Voyager Space и европейского аэрокосмического конгломерата Airbus — коммерческий орбитальный форпост Starlab недавно прошел проверку NASA и стал на шаг ближе к реальности.

Рендер станции Starlab / © Voyager Space

Теперь разработчики приступят к детальному проектированию станции и различных элементов ее оборудования. Предполагается, что уже летом 2025 года будет готов полноразмерный макет будущей станции, а в 2028 году Starlab отправится в космос на борту Starshsip компании SpaceX.

Starlab будет состоять из служебного и жилого модулей, способных вместить четырех человек. Внутренний объем станции составит 340 кубических метров. Станция будет оборудована лабораторией для проведения научных экспериментов и роботизированным манипулятором на внешней поверхности.