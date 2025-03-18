Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Стала известна дата первого запуска ракеты Spectrum

Первый старт ракеты Spectrum немецкой компании Isar Aerospace состоится в период с 20 по 30 марта 2025 года на космодроме Аннёйа в Норвегии.

Ракета-носитель Spectrum на космодроме Аннейа (Норвегия) / © Isar Aerospace

Spectrum предназначена для вывода до 1000 килограммов полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и 700 килограммов на солнечно-синхронную орбиту.

Компания Isar Aerospace разработала не только Spectrum, но и инфраструктуру для производства и испытаний носителей в больших масштабах. Завод Isar Aerospace на сегодня может производить от шести до восьми ракет в год. Однако в планах компании значится расширение мощностей для выпуска от 30 до 40 ракет ежегодно.

На ракету Spectrum уже есть спрос: так, японская компания ElevationSpace заключила контракт с Isar Aerospace на запуск своего экспериментального спутника во второй половине 2026 года.