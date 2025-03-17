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Boston Metal произвел более тонны стали новым безуглеродным методом

Обычно при производстве каждой тонны стали выделяется 1,92 тонны парниковых газов, которые влияют на климат, однако американскому стартапу Boston Metal удалось изменить эту печальную статистику.

Установка Boston Metal для безуглеродного метода производства стали / © Boston Metal

Традиционно сталь выплавляли в доменных печах из железной руды, сжигая кокс, который в процессе горения образует угарный газ. Он, в свою очередь, взаимодействует с кислородом, содержащимся в руде, и превращается в углекислый газ, который затем выбрасывается в атмосферу.

Недавно Boston Metal разработала безуглеродный метод — электролиз расплавленных оксидов (MOE). При нем процесс производства стали заключается в том, что железная руда смешивается с электролитом, а затем нагревается до 1600 °C с помощью электричества вместо кокса. В результате электроны расщепляют связи в железной руде, оставляя железо и выделяя только кислород.

Установка Boston Metal с одним инертным анодом выплавила более тонны стали за месяц, используя только электричество. Если электроэнергия поступает из возобновляемых источников, то производство стали методом электролиза расплавленных оксидов становится абсолютно экологически чистым с точки зрения выброса парниковых газов.

В 2026 году Boston Metal планирует ввести в эксплуатацию установку большего масштаба, чтобы лицензировать экологически чистый производственный процесс для других производителей стали.



