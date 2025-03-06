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В Австралии создали первый коммерческий биокомпьютер на основе клеток человеческого мозга

Австралийская компания Cortical Labs представила первый в мире коммерческий «биологический компьютер» CL1. Для его создания объединили клетки человеческого мозга и кремниевые чипы.

Система жизнеобеспечения нейронов внутри CL1 / © Cortical Labs

Новый компьютер оснащен системой жизнеобеспечения нейронов с питательной средой, системой фильтрации и терморегуляцией.

Он способен функционировать абсолютно автономно, потребляет намного меньше энергии и обучается намного быстрее по сравнению с традиционным искусственным интеллектом.

Биокомпьютер CL1 / © Cortical Labs

К концу 2025 года специалисты Cortical Labs планируют вывести технологию на рынок, где любой желающий за определенную плату сможет подключиться к серверным стойкам блоков биокомпьютеров, чтобы использовать вычислительные возможности устройства.

Новая система обещает произвести революцию в вычислениях, разработке и испытаниях новых лекарств и создании адаптивного ИИ.

Серверная стойка блоков биокомпьютеров / © Cortical Labs