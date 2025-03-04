Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Эксперты разошлись во мнениях, как доставить американцев на Луну

Бывшие правительственные чиновники дали противоречивые советы комитету Палаты представителей США о том, как изменить лунную исследовательскую кампанию NASA «Артемида». Но они согласились, что возвращение на Луну — необходимое условие для пилотируемых миссий на Марс.

Твердотопливные ускорители Space Launch System для миссии «Артемида II» / © NASA / Kim Shiflett

На слушаниях в подкомитете по космосу комитета по науке Палаты представителей США бывший исполнительный секретарь Национального космического совета Скотт Пейс призвал скорее отказаться от ракеты Space Launch System (SLS), в то время как экс-заместитель администратора NASA Дэн Дамбахер заявил, что транспортная система Starship компании SpaceX вряд ли сможет доставить людей на Луну к концу десятилетия.

Скотт Пейс назвал SLS «главной проблемой» программы «Артемида» из-за ее дороговизны и отсутствия возможности повторного использования.

Дамбахер, напротив, раскритиковал использование «недоработанной» системы Starship для лунных миссий. По его мнению, план NASA по доставке людей на Луну требует примерно 35-40 запусков Starship, чтобы сначала продемонстрировать возможности беспилотной миссии, а затем выполнить первую пилотируемую программу в рамках экспедиции «Артемида III».

Больше всего американских специалистов беспокоит тот факт, что Китай планирует отправить своих космонавтов на естественный спутник Земли до 2030 года и тем самым опередить США.

«Мы участвуем в гонке за Луну, и Америка должна выиграть эту гонку», — заявил председатель подкомитета по космосу Майк Харидополос по итогам слушаний.