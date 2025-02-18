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Олег Гончар
Олег Гончар
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Рейтинг: +622
Посты: 1834

Новейшие оборонные разработки России показали на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби

Российские производители представили свои новейшие разработки, доказавшие эффективность во время СВО, на выставке вооружений IDEX 2025. Она открылась 17 февраля в Абу-Даби (ОАЭ). 

Сообщество
# оружие
# Россия
# танки
# технологии
Экспортная версия танка Т-90МС «Прорыв» на выставке IDEX-2025 / © ТАСС 
Экспортная версия танка Т-90МС «Прорыв» на выставке IDEX-2025 / © ТАСС 

Президент ОАЭ, шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, посетил российскую экспозицию и внимательно осмотрел зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМД-Е» с новыми управляемыми ракетами для поражения БПЛА и танк Т-90МС «Прорыв», который российские оружейники впервые представили в обновленном облике за рубежом.

Танк получил мощную защиту от беспилотников и ракет.

© Правительство России

Российская экспозиция занимает почти тысячи квадратных метров. Там представлена продукция более чем 40 оборонных предприятий, в том числе концернов «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод» и «Вертолеты России».

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