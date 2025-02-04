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В NASA объяснили, может ли на Арракисе и Татуине зародиться жизнь

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) проанализировали условия существования жизни на планетах-пустынях Арракис и Татуин из научно-фантастических фильмов «Дюна» и «Звездные войны»

Кадр из фильма «Дюна» / © Warner Bros.

Ученые создали модель эволюции пустынных планет, которая показала, что даже если такой мир находится в зоне обитаемости, ему необходимо определенное количество воды, чтобы атмосфера оставалась стабильной и поддерживала климатические условия на протяжении миллиардов лет. Поэтому жизнь, скорее всего, не сможет появиться на планете, где существуют перепады температуры и уровень воды ниже необходимого.

Однако, хотя местные виды, такие как песчаные черви, фримены или джавы, не могли бы появиться на Арракисе или Татуине, такие планеты могли бы быть колонизированы людьми.



