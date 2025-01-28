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Индия завершила сборку корпуса первого модуля экипажа корабля «Гаганьян»
Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что в Бангалоре завершилась сборка корпуса модуля экипажа космического корабля «Гаганьян» и оснащение его двигательной системой.
Теперь модуль отправится в Космический центр Викрама Сарабхаи в Керале, где его оборудуют электроникой, системой связи, навигации и управления. Потом модуль перевезут на космодром в Шрихарикоте (штат Андхра-Прадеш) и интегрируют с ракетой.
Прежде чем Индия впервые отправит одного или двух гаганавтов на низкую околоземную орбиту — согласно планам ISRO, это случится не раньше 2026 года, — инженеры планируют проверить технологию как минимум в четырех беспилотных полетах.
В рамках пилотируемого запуска космический корабль «Гаганьян» доставит одного или двух индийских космонавтов на низкую околоземную орбиту, примерно на высоту 400 километров над Землей. В случае успеха Индия станет четвертой страной, которая самостоятельно отправит людей в космос, — после США, России и Китая.
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