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Спутники запечатлели огромное поле древней лавы в Сахаре

Американские исследователи опубликовали изображение, составленное из спутниковых снимков за последние три года. Оно иллюстрирует огромное пятно черной окаменевшей лавы на песках Сахары.

Вулканическое поле Харудж площадью около 44 тысяч квадратных километров / © NASA / Landsat / Joshua Stevens

По данным специалистов Геологической службы США, темная масса, также известная как вулканическое поле Харудж, охватывает площадь примерно 44 тысячи квадратных километров. Оно расположено в центральной части Ливии и включает в себя около 150 потухших вулканов.

Исследователи обнаружили, что некоторые из этих вулканических пород имеют возраст до шести миллионов лет, тогда как другие образовались в результате извержений, произошедших всего несколько тысяч лет назад.