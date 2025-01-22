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Инфографика: сравнение ВВП стран БРИКС и «Большой семерки»

За последний год БРИКС значительно расширилось, к объединению присоединились пять новых членов и восемь новых стран-партнеров. Но как этот формирующийся геополитический блок соотносится с нынешними лидерами — государствами «Большой семерки» — по ВВП?

Инфографика: соотношение экономики стран БРИКС с государствами «Большой семерки» / © Visualcapitalist

На диаграмме выше показано, как страны БРИКСсоотносятся состранами «Большой семерки» (G7), путем отслеживания совокупной доли каждого блока в мировойэкономике согласно прогнозу Международного валютного фонда на2025 год.

На БРИКС+, в состав которого входят 10 стран, в 2025 году будет приходиться примерно 29% мирового ВВП, а G7 останется доминировать (45%).

Среди прочего идут разговоры о создании странами БРИКС общейвалюты для торговли и отказе от доллара США. Огромным преимуществом станетвозможность избежать финансовых санкций, которые сегодня ограничиваютмировую торговлю как минимум с двумя странами объединения — Россией и Ираном.