  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
10 минут назад
Рейтинг: +318
Посты: 551

Опубликованы снимки победителей Будапештского международного фотоконкурса

Жюри Будапештского международного фотоконкурса (Budapest International Foto Awards) 2024 года опубликовало коллекцию фотографий-победителей, которые демонстрируют непревзойденную красоту и разнообразие мира природы.

Сообщество
# природа
# фотографии
Финалист в категории «Животные» — «Безусловная любовь» / © Aga Karmol
Финалист в категории «Животные» — «Безусловная любовь» / © Aga Karmol
Победитель в категории «Животные» — «Золотые моменты» / © Anne Geier
Победитель в категории «Животные» — «Золотые моменты» / © Anne Geier
Финалист в категории «Животные» — «Отражение в ночи» / © Marcello Galleano 
Финалист в категории «Животные» — «Отражение в ночи» / © Marcello Galleano 
Победитель в категории «Космос» — «Метаморфозы Вселенной» / © Carlotta Roda
Победитель в категории «Космос» — «Метаморфозы Вселенной» / © Carlotta Roda
Финалист в категории «Космос» — «Новолуние и звезды» / © Tom Klar
Финалист в категории «Космос» — «Новолуние и звезды» / © Tom Klar
Финалист в категории «Космос» — «Арка Млечного Пути» / © Didi Hsu
Финалист в категории «Космос» — «Арка Млечного Пути» / © Didi Hsu
Победитель в категории «Пейзаж» — «Обитель богов» / © Hilda Champion 
Победитель в категории «Пейзаж» — «Обитель богов» / © Hilda Champion 
Финалист в категории «Пейзаж» — «Гигантская ванна» / © Chou Yihsun
Финалист в категории «Пейзаж» — «Гигантская ванна» / © Chou Yihsun
Финалист в категории «Пейзаж» — «Идеальный шторм» / © Francisco Negroni
Финалист в категории «Пейзаж» — «Идеальный шторм» / © Francisco Negroni
Победитель в категории «Птицы» — «Аисты» / © Michele Spadafora
Победитель в категории «Птицы» — «Аисты» / © Michele Spadafora
Финалист в категории «Птицы» — «Время кормления» / © Jason Marino 
Финалист в категории «Птицы» — «Время кормления» / © Jason Marino 
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Янв
Бесплатно
И дум высокое стремленье
Библиотека № 237
Москва
Лекция
14 Янв
900
Экологические итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Древнегреческие политики и их мир
Лекторий Достоевский
Москва
Лекция
15 Янв
500
Астероиды и кометы, сближающиеся с Землей
Московский Планетарий
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Назад в будущее, вперед в прошлое: парадоксы кинофантастики
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
16 Янв
Бесплатно
Кто хочет жить вечно
ВДНХ
Москва
Лекция
16 Янв
Бесплатно
Промышленность Невской заставы
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
16 Янв
Бесплатно
Когда на Марс?
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Из чего выросли наши клетки
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
7 часов назад
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
Позавчера, 10:41
Полина Меньшова

Нанопластик повлиял на социализацию

Если микропластиком называют частицы пластика размером примерно от 5 миллиметров до 1 микрона (0,001 миллиметра), то нанопластик — еще более мелкие частицы. Ученые из Южной Кореи обнаружили, что накопление нанопластика в организме способно не только вызвать серьезные болезни, но и заметно изменить социальное поведение.

Медицина
# дофамин
# нанопластик
# социализация
# социальное поведение
Сегодня, 06:03
Мария Азарова

Live: первый запуск многоразовой ракеты New Glenn компании Blue Origin (Upd.)

Первый старт тяжелой ракеты New Glenn американской частной компании Blue Origin должен был состояться еще 10 января, однако его несколько раз перенесли из-за погодных условий. Главная цель запуска — вывод второй ступени на орбиту, а также, если удастся, посадка первой ступени на платформу в Атлантике.

Live
Космонавтика
# Blue Origin
# New Glenn
# запуск ракеты
7 часов назад
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
Позавчера, 10:41
Полина Меньшова

Нанопластик повлиял на социализацию

Если микропластиком называют частицы пластика размером примерно от 5 миллиметров до 1 микрона (0,001 миллиметра), то нанопластик — еще более мелкие частицы. Ученые из Южной Кореи обнаружили, что накопление нанопластика в организме способно не только вызвать серьезные болезни, но и заметно изменить социальное поведение.

Медицина
# дофамин
# нанопластик
# социализация
# социальное поведение
Сегодня, 06:03
Мария Азарова

Live: первый запуск многоразовой ракеты New Glenn компании Blue Origin (Upd.)

Первый старт тяжелой ракеты New Glenn американской частной компании Blue Origin должен был состояться еще 10 января, однако его несколько раз перенесли из-за погодных условий. Главная цель запуска — вывод второй ступени на орбиту, а также, если удастся, посадка первой ступени на платформу в Атлантике.

Live
Космонавтика
# Blue Origin
# New Glenn
# запуск ракеты
27.12.2024
ФизТех

Российские ученые разработали эффективные способы экранирования вольфрама от термоядерной плазмы

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.

ФизТех
# висмут
# вольфрам
# термоядерная плазма
# термоядерный реактор
# термоядерный синтез
# экранирование
26.12.2024
Полина Меньшова

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.

Биология
# мозг
# мозг — компьютер
# мысль
# мышление
28.12.2024
Андрей

Спутниковые снимки показали, что десятки тысяч озер «перекрасились» за последние 40 лет

Группа климатологов проанализировала массив спутниковых снимков озер и водохранилищ по всей планете, сделанных с 1984 по 2021 год. Ученые обратили внимание на цвет поверхности водоемов и выяснили, что у большинства он изменился — преимущественно в сторону коротковолнового диапазона. Иными словами, экология десятков тысяч озер оказалась нестабильной.

Климат
# водохранилище
# голубые озера
# озеро
# спутниковые снимки
# цвет
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Кишечная бактерия снизила тягу к сахару

    2 часа назад

  2. Астрофизики зарегистрировали рекордные по частоте рентгеновские вспышки от сверхмассивной черной дыры

    3 часа назад

  3. Изучены особенности разрушения конструкции скважин

    5 часов назад

  4. Тюменские ученые узнали, при каком условии Covid-19 нарушает циркадные ритмы

    6 часов назад
Выбор редакции

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

4 января

Последние комментарии

Лана Пренципал
30 минут назад
Подвозить шаттлами разряженные аккумуляторы, заряжать, сбрасывать вниз на парашюте)

Китайский ученый раскрыл план по созданию солнечной электростанции в космосе

Игорь Коняшов
46 минут назад
С появлением работающего Старшипа идея потеряла всяческую актуальность)

Boeing предложила отправить ракету SLS на Титан

Игорь Коняшов
1 час назад
Лана, Там энергии с гулькин...нос) С 1 км2 снимается с учетом КПД батарей порядка 200-250.000 кВт, и это брутто-мощность (которую непонятно как передать).

Китайский ученый раскрыл план по созданию солнечной электростанции в космосе

Игорь Коняшов
1 час назад
Alexander, Филипп Филиппыч уже высказывался) "Космического масштаба и космической же глупости!"

Китайский ученый раскрыл план по созданию солнечной электростанции в космосе

Игорь Коняшов
1 час назад
Alexander, А чего мелочиться? Они бы сразу на сферу Дайсона замахнулись)

Китайский ученый раскрыл план по созданию солнечной электростанции в космосе

Игорь Коняшов
1 час назад
Сергей, Тут не написано, а вот на Дзене более подробно расписано. Они хотят запустить на геостационар. Но ни лазер ни тем более микроволны на таком

Китайский ученый раскрыл план по созданию солнечной электростанции в космосе

Гена Пастухов
1 час назад
Dmitriy, в один коммент всё не влезло, окончание: "Прорефлескируйте и сами критически подойдите к основаниям ваших утверждений." - я этим занимаюсь

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

Гена Пастухов
1 час назад
Dmitriy, По 1 абзацу: непонятно, в чём тут сложность, если всё просто и очевидно. Из описаний научных опытов (например, из следующего абзаца) и

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

Levgeniy Man
4 часа назад
Dmitriy, продолжение комментария https://naked-science.ru/article/astronomy/podavlennyj-rost-galaktic?comment=129094 Доказательной базой я назвал то, благодаря чему люди веками верят в

«Подавленный» рост галактических скоплений намекнул на новую физику

Levgeniy Man
4 часа назад
Dmitriy, вы очевидно просто хотите потратить немного моего времени, на бессмысленные объяснения. Но я хочу продолжить, поэтому поясню свою позицию. Я

«Подавленный» рост галактических скоплений намекнул на новую физику

Kostik Kit
4 часа назад
Dmitriy, хотелось бы сначала увидеть исследования, которые это подтверждают. А то какой-то чайник Рассела обсуждаем.

Нанопластик повлиял на социализацию

tvbox2a95xf2 K
5 часов назад
В чем проблема генерировать данные с помощью модели, потом фильтровать их ей же и далее обучать новую?!

Технологическая сингулярность отменяется? Закончились данные для обучения ИИ 

Afro Tray
6 часов назад
Артем, ой ну вы утрируете тоже. Ии - это просто громкие заголовки для набора лукасов. А в тексте всегда уточнают про генеративные модели. И да,

Технологическая сингулярность отменяется? Закончились данные для обучения ИИ 

Dmitriy Dorian
7 часов назад
Donkey, тут есть интересный момент. Может ли практика водоподготовки быть основанием для научных выводов? Нет. Наоборот, по идее, практики

Нанопластик повлиял на социализацию

Dmitriy Dorian
7 часов назад
Kostik, ну и какие исследования это опровергают?

Нанопластик повлиял на социализацию

Dmitriy Dorian
7 часов назад
Levgeniy, прежде чем вести подобные дискуссии, необходимо определиться с понятиями. Что вы подразумеваете под "фактами"? Какое определение вы даёте

«Подавленный» рост галактических скоплений намекнул на новую физику

Сергей RAMI
10 часов назад
Alexander, еще услышим. Чтобы что-то конкретное можно было ответить, нужно больше информации, а её пока мало. Вряд ли кто-то Маску расскажет подробности

Китайский ученый раскрыл план по созданию солнечной электростанции в космосе

Сергей RAMI
10 часов назад
Лана, Да, этой идее уже много лет. Вывести на орбиту панели одно дело, а вот передать эту электроэнергию, в приемлемом количестве, на землю - вопрос

Китайский ученый раскрыл план по созданию солнечной электростанции в космосе

Владимир Щукин
10 часов назад
И на Марсе будут яблони расти.

В NASA предложили способы решения почти безнадежной проблемы доставки марсианского грунта

Семен Слепцов
10 часов назад
Для сбора капсул можно использовать аналог марсианского вертолета. Он соберет капсулы в условный ящик, который потом вытянет небесный кран. :)

В NASA предложили способы решения почти безнадежной проблемы доставки марсианского грунта

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно