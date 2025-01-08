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Китай опередил Starlink в лазерной передаче данных «космос — Земля» в стандарте 6G

Китай заявил о крупном прорыве в области лазерной связи «космос — Земля», что потенциально позволяет ему обойти Starlink Илона Маска.

Запуск спутников «Цзилинь-1» / © CNSA

Китайская компания Chang Guang Satellite Technology, которой принадлежит спутниковая группировка «Цзилинь-1», сообщила, что достигла скорости передачи данных 100 гигабит в секунду. Это в 10 раз быстрее предыдущего рекорда.

Передачу осуществляли между мобильной наземной станцией, установленной на грузовике, и одним из 117 спутников на низкой околоземной орбите.

Ранее Starlink продемонстрировала возможности своей лазерной межспутниковой системы связи, но пока не развернула лазерную спутниково-наземную связь, а Китай уже начал ее развертывание.

Chang Guang Satellite Technology разработала компактный лазерный терминал связи, размером примерно с рюкзак, способный передавать данные как между спутниками, так и обратно на Землю.

Достижение КНР может послужить основой для будущих технологий, таких как 6G, спутниковые системы позиционирования следующего поколения и дистанционного зондирования сверхвысокого разрешения.