  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
7 минут назад
Рейтинг: +206
Посты: 565

Китай опередил Starlink в лазерной передаче данных «космос — Земля» в стандарте 6G

Китай заявил о крупном прорыве в области лазерной связи «космос — Земля», что потенциально позволяет ему обойти Starlink Илона Маска.

Сообщество
# Starlink
# Китай
# космос
# связь
Запуск спутников «Цзилинь-1» / © CNSA
Запуск спутников «Цзилинь-1» / © CNSA

Китайская компания Chang Guang Satellite Technology, которой принадлежит спутниковая группировка «Цзилинь-1», сообщила, что достигла скорости передачи данных 100 гигабит в секунду. Это в 10 раз быстрее предыдущего рекорда.

Передачу осуществляли между мобильной наземной станцией, установленной на грузовике, и одним из 117 спутников на низкой околоземной орбите.

Ранее Starlink продемонстрировала возможности своей лазерной межспутниковой системы связи, но пока не развернула лазерную спутниково-наземную связь, а Китай уже начал ее развертывание.

Chang Guang Satellite Technology разработала компактный лазерный терминал связи, размером примерно с рюкзак, способный передавать данные как между спутниками, так и обратно на Землю. 

Достижение КНР может послужить основой для будущих технологий, таких как 6G, спутниковые системы позиционирования следующего поколения и дистанционного зондирования сверхвысокого разрешения.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Янв
1500
Куда ползет улитка?
БИО-ФАКТ
Москва
Лекция
11 Янв
900
Археологические итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
12 Янв
300
Свобода воли с точки зрения психиатра
Milmax Science
Казань
Лекция
14 Янв
Бесплатно
И дум высокое стремленье
Библиотека № 237
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Древнегреческие политики и их мир
Лекторий Достоевский
Москва
Лекция
15 Янв
500
Астероиды и кометы, сближающиеся с Землей
Московский Планетарий
Москва
Лекция
16 Янв
Бесплатно
Кто хочет жить вечно
ВДНХ
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Из чего выросли наши клетки
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Беседа
17 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 15:23
Березин Александр

Полярные льды рассказали о том, насколько свинец снизил интеллект римлян

Древние римляне больше любого другого народа античности использовали свинец. Но среди историков нет единства относительно последствий этого. Одни ученые уверены, что широкое применение свинца должно было влиять на цивилизацию столь же негативно, как тетраэтилсвинцовая «эпидемия» в XX веке. Другие полагают, что жесткая вода блокировала стенки свинцовых труб и поэтому никакого массового отравления римлян свинцом просто не было. Новая научная работа привлекла образцы арктических льдов для решения вопроса. Оказалось, что даже без учета труб ситуация была очень непростой: ядовитым стал сам воздух.

История
# античность
# Древний Рим
# древняя история
# история
# свинец
Вчера, 19:10
Елизавета Александрова

Планетологи рассказали историю «поцелуя» Плутона и Харона

До сих пор считалось, что спутник, а вернее напарник, у Плутона появился так же, как Луна у Земли: из обломков катастрофического столкновения с другим небесным телом. Теперь планетологи перечеркнули этот сценарий и предложили другой: по их подозрениям, когда-то карликовая планета встретила Харона, «поцеловалась» с ним, и они временно образовали единое целое.

Астрономия
# двойные системы
# космос
# плутон
# спутники Плутона
# Харон
Позавчера, 20:18
Елизавета Александрова

«Подавленный» рост галактических скоплений намекнул на новую физику

С точки зрения современной космологии, гравитация темной и обычной материи заставляет галактики «тянуться» друг к другу и образовывать гигантские космические структуры, а меж тем пустое пространство между этими структурами все время расширяется. Недавно астрофизики «прицельно» рассмотрели крупные галактические скопления, чтобы понаблюдать, как все это происходит на практике. То, что ученые увидели, не совпало с их теоретическими представлениями.

Астрономия
# галактически кластер
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# расширение Вселенной
# сверхскопления
# стандартная космологическая модель
# темная материя
# темная энергия
Вчера, 15:23
Березин Александр

Полярные льды рассказали о том, насколько свинец снизил интеллект римлян

Древние римляне больше любого другого народа античности использовали свинец. Но среди историков нет единства относительно последствий этого. Одни ученые уверены, что широкое применение свинца должно было влиять на цивилизацию столь же негативно, как тетраэтилсвинцовая «эпидемия» в XX веке. Другие полагают, что жесткая вода блокировала стенки свинцовых труб и поэтому никакого массового отравления римлян свинцом просто не было. Новая научная работа привлекла образцы арктических льдов для решения вопроса. Оказалось, что даже без учета труб ситуация была очень непростой: ядовитым стал сам воздух.

История
# античность
# Древний Рим
# древняя история
# история
# свинец
4 января
Михаил Орлов

Найден самый крупный из известных мезозавров

Мезозавры стали одними из первых позвоночных, которые вернулись в моря вскоре после выхода их предков на сушу. Они жили в конце палеозоя (накануне величайшего пермского вымирания) у берегов южного континента Гондвана — им соответствует современные Африка и Южная Америка. Мезозавров обычно считают небольшими, в среднем 0,7 метра в длину, однако новая статья в Fossil Studies описала гигантский образец из уругвайских лагерштеттов. Согласно оценкам, он был втрое длиннее большинства известных мезозавров.

Палеонтология
# биология
# океан
# палеозой
# рептилии
# эволюция
Позавчера, 20:18
Елизавета Александрова

«Подавленный» рост галактических скоплений намекнул на новую физику

С точки зрения современной космологии, гравитация темной и обычной материи заставляет галактики «тянуться» друг к другу и образовывать гигантские космические структуры, а меж тем пустое пространство между этими структурами все время расширяется. Недавно астрофизики «прицельно» рассмотрели крупные галактические скопления, чтобы понаблюдать, как все это происходит на практике. То, что ученые увидели, не совпало с их теоретическими представлениями.

Астрономия
# галактически кластер
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# расширение Вселенной
# сверхскопления
# стандартная космологическая модель
# темная материя
# темная энергия
27.12.2024
ФизТех

Российские ученые разработали эффективные способы экранирования вольфрама от термоядерной плазмы

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.

ФизТех
# висмут
# вольфрам
# термоядерная плазма
# термоядерный реактор
# термоядерный синтез
# экранирование
26.12.2024
Полина Меньшова

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.

Биология
# мозг
# мозг — компьютер
# мысль
# мышление
13.12.2024
Юлия Трепалина

Ветеринары определили, когда у собак наступает старость

С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.

Биология
# ветеринария
# возраст
# домашние животные
# породы собак
# собаки
# старение
# старость
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. С «плохими» насекомыми предложили бороться с помощью генетически модифицированной спермы

    3 часа назад

  2. Планетологи рассказали историю «поцелуя» Плутона и Харона

    Вчера, 19:10

  3. Полярные льды рассказали о том, насколько свинец снизил интеллект римлян

    Вчера, 15:23

  4. Симметричные космические объекты оказались источниками гамма-излучения

    Вчера, 09:34
Выбор редакции

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

4 января

Последние комментарии

Red
29 минут назад
Им всем конец. Вы что, не доверяете учёным? Аххахах

Названы страны, которые переживут последствия глобальной ядерной войны

Александр Березин
42 минуты назад
Александр, "Почему несколько тысяч лет? Самая непротиворечащая версия, что они в ней с мезолита по кр мере." В Западной Европе никаких

Генетики выявили неожиданную массовую миграцию в Скандинавию Темных веков

Александр Березин
54 минуты назад
Space, высокое средневековье в смысле технологий, производительности труда и общего человеческого развития были ниже периода императорского Рима,

Полярные льды рассказали о том, насколько свинец снизил интеллект римлян

Александр Сотников
1 час назад
Шамиль, на сколько я помню по своей работе, есть компания ШВАБЕ она связана с производством оптики от биноклей до космических телескопов. Входит в

«Роскосмос» показал первые снимки, сделанные спутником «Ресурс-П» № 5

Дмитрий Гаврилов
2 часа назад
Иван, интересно, детей назвал в честь обезьян. Очень "необычный" человек. И вот что бы он сказал, какие такие обьективные законы и причины побудили

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

Никита Кочетков
2 часа назад
J, Хаббл в 1990 запустили, строить его начали в конце 70х, ну а 486 появился в 1989.

«Роскосмос» показал первые снимки, сделанные спутником «Ресурс-П» № 5

Дмитрий Прокопенко
2 часа назад
Dmitriy, а что Вы в таком случае подразумеваете под "свободной волей"? На мой взгляд, Вы говорите про волю и способность к самоконтролю. Но где и в какой

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

Дмитрий Гаврилов
2 часа назад
Дмитрий, это уже спор про курицу и яйцо или про "безначальную/бесконечную палку". Теоретически непонятно что было первым яйцо или курица,

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

Space Wanderer
3 часа назад
Alexander, за счет новых технологий, повышения производительности труда и общего человеческого развития. Новые технологии и новые орудия труда

Полярные льды рассказали о том, насколько свинец снизил интеллект римлян

Dmitriy Dorian
3 часа назад
Levgeniy, а какое именно значение вы вкладываете в понятие "теория"?

«Подавленный» рост галактических скоплений намекнул на новую физику

Dmitriy Dorian
3 часа назад
Дмитрий, ага, свобода воли у кубиков падать, как им хочется :)

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

alexey al
3 часа назад
Alexander, количество залежей? Вообще, удивило, что не описан основной источник загрязнения атмосферы: добыча серебра и золота. Свинец растворяется

Полярные льды рассказали о том, насколько свинец снизил интеллект римлян

Dmitriy Dorian
4 часа назад
Степан, о какой именно вероятности вы говорите? Их несколько типов, вообще то. В принятии решений присутствует так называемая персоналистская

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

Асхат Хайршин
4 часа назад
Сапсан 8 место на рисунке

Инфографика: самые быстрые животные по скорости полета

Dmitriy Dorian
4 часа назад
Иван, это, кстати, один из самых сильных аргументов в пользу свободной воли. Если бы её не было, то люди вели бы себя абсолютно хаотично, как толпа

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

Dmitriy Dorian
4 часа назад
Дмитрий, эмерджентные свойства как раз и возникают из-за несводимости к ясным и понятным линейным процессам. То есть, например, психические

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

Роман Бор
11 часов назад
Петро, лес рубят - щепки летят. Когда было иначе. Народ платит за преступное бездействие и политическую бессовестность, хатаскрайную импотенцию.

«Роскосмос» показал первые снимки, сделанные спутником «Ресурс-П» № 5

Роман Бор
11 часов назад
Проба, нет, не видел снимки. Никто не видел. Как увидеть если там черная дыра? Как свет дадут, так и посмотрим.

«Роскосмос» показал первые снимки, сделанные спутником «Ресурс-П» № 5

Роман Бор
11 часов назад
Мейрхан, у меня РФ + второе (безвиз) гражданство капстраны. Пожил, поездил, поработал.. Но живу я давно в России, ибо нет краше страны в мире,

«Роскосмос» показал первые снимки, сделанные спутником «Ресурс-П» № 5

Роман Бор
11 часов назад
Не сцы, Невася Непетров. Деды уже давали по зубам всему западу. И Китаю в свое время не зря помогали. Все будет ФанКола, вот увидишь ;-)

«Роскосмос» показал первые снимки, сделанные спутником «Ресурс-П» № 5

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно