  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
39 минут назад
Рейтинг: +599
Посты: 1437

В Египте открыли новую административную столицу

В пустыне недалеко от Каира завершилась первая очередь возведения мегапроекта — новой административной столицы Египта, на создание которого выделили 59 миллиардов долларов. В мегаполисе, согласно плану, будут жить примерно 6,5 миллиона человек. Это один из самых масштабных строительных проектов в мире на сегодня.

Сообщество
# египет
# строительство
# технологии
Новая административная столица Египта / © Globe Eye News
Новая административная столица Египта / © Globe Eye News

На днях президент Египта Абдул-Фаттах Саид Хусейн Халил ас-Сиси открыл новый президентский дворец, построенный в основном китайскими компаниями, в новой административной столице. Сейчас туда перебираются многочисленные чиновники со своими семьями.

Новый президентский дворец в новой административной столице Египта / © Globe Eye News
Новый президентский дворец в новой административной столице Египта / © Globe Eye News

В новой административной столице Египта расположатся самое высокое здание в  Африке, хрустальная пирамида и огромный дворец в форме диска, вдохновленный символами древнеегипетского бога солнца Ра. 

© Globe Eye News
© Globe Eye News
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Дек
600
Древесные змеи — символ нового года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
26 Дек
Бесплатно
Загадки Солнца
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
26 Дек
500
Вещи и смерть
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
26 Дек
800
За какими девайсами прошлого охотились шпионы
Гиперион
Москва
Экскурсия
26 Дек
1600
Телескоп и флейта
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Экскурсия
27 Дек
Бесплатно
Нереализованные проекты
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
27 Дек
Бесплатно
Один день на МКС
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
27 Дек
700
Главные открытия в археологии и антропологии за 2024 год
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
28 Дек
Бесплатно
Завершение процесса собирания земель и возникновение Русского единого государства
Лекторий Достоевский
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 14:07
Юлия Трепалина

Психологи разобрались, как порядок рождения и наличие братьев с сестрами влияют на личность

Канадские исследователи на крупной выборке людей показали, что взросление в семье с несколькими детьми может способствовать развитию таких качеств, как честность и стремление к сотрудничеству.

Психология
# братья
# дети
# многодетность
# семья
# сестры
# черты личности
Вчера, 12:14
Елизавета Александрова

Как минимум две почти одинаковые планеты размером с Землю нашли у одной из ближайших звезд

Астрономы обнаружили, что всего в 42 световых годах от нас, вокруг оранжевой карликовой звезды, обращаются планеты, похожие друг на друга почти как братья-близнецы. Все они в диаметре — вылитая Земля, но в несколько раз тяжелее. Почему?

Астрономия
# TRAPPIST-1
# землеподобные планеты
# каменистые планеты
# космос
# экзопланеты
Вчера, 12:18
Березин Александр

NASA откажется от ракеты SLS и корабля Orion для лунной программы

Утечки в западной прессе показали, что администрация Дональда Трампа запланировала ликвидировать «священных коров» американского лоббизма — ракету и корабль общей стоимостью 40 миллиардов долларов. Ранее полет на Луну к 2027 году задумывали именно с их участием. Несмотря на свертывание обеих программ, планы по освоению космоса стали еще амбициознее.

Космонавтика
# NASA
# космонавтика
# космос
# Марс
22 декабря
Андрей

Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков

Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.

Палеонтология
# брюхоногие
# моллюски
# морские улитки
# охота
# раковина
# сверление
# хищничество
23 декабря
Елизавета Александрова

В доставленном «Аполлонами» лунном грунте нашли земную воду

До сих пор многие ученые считали, что у лунной воды два источника происхождения: немалая доля доставлена с упавшими кометами, но большая часть образовалась на самой Луне под действием частиц солнечного ветра. По итогам недавнего исследования планетологи вынуждены перечеркнуть эту картину. Они заявили, что кометная вода на естественном спутнике Земли действительно есть, но радиация вряд ли сыграла значительную роль. Вместо этого, похоже, главная часть лунной воды происходит из того же материала, из которого сформировалась наша планета.

Астрономия
# Аполлон
# внеземная вода
# космос
# Луна
# лунная программа
# лунный грунт
# происхождение Луны
23 декабря
Андрей

Четверть века наблюдений показали, что некоторые шимпанзе научились раскалывать орехи вдвое быстрее сородичей

Группа антропологов проанализировала более 800 часов видеозаписей, собранных в течение 25 лет наблюдений за небольшой группой шимпанзе в Гвинее. Ученые решили выяснить, различаются ли подходы к добыче пищи у приматов одного сообщества. Оценив их действия по ряду критериев, исследовали обнаружили множество индивидуальных различий в колке орехов: некоторые шимпанзе справлялись значительно быстрее сородичей. Вдобавок выяснилось, что эти обезьяны оттачивают навыки вдвое дольше, чем считалось.

Биология
# видеонаблюдение
# Гвинея
# индивидуальность
# когнитивные способности
# орудия труда
# социальное обучение
# шимпанзе
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
3 декабря
Елизавета Александрова

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
13 декабря
Юлия Трепалина

Ветеринары определили, когда у собак наступает старость

С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.

Биология
# ветеринария
# возраст
# домашние животные
# породы собак
# собаки
# старение
# старость
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Бывшие агенты «Моссада» раскрыли детали операции с подрывом пейджеров в Ливане

    3 часа назад

  2. Выяснилось, как улучшить качество хлорида калия в удобрениях и пищевых добавках

    3 часа назад

  3. Ученые рассказали, как код SPIDER меняет подход к термоядерному синтезу

    3 часа назад

  4. Первый этап испытаний топлива высокотемпературного газоохлаждаемого реактора «Росатома» в экстремальных условиях завершен

    4 часа назад
Выбор редакции

Мозг 2.0: Когда технологии дадут возможность жить десятки жизней в одной? Интервью с Ярославом Туровским

20 декабря

Последние комментарии

Александр Сафронов
2 минуты назад
Построят, но работать она не будет. Удержать плазму сжимая не получиться. Поставьте линейку на стол и попробуйте нажать не нее. Она согнется и

В США построят первую в мире термоядерную электростанцию

Igal Savis
59 минут назад
А чё нормальная тема для распила бюджета!!! Получаем деньги покупаем в Китае две штуки перекрашиваю их и меняем знаки опознавательные показываю

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Сидор Сидорович
1 час назад
Думаю это чей то рекламный вброс через СМИ , не более того. Истребитель шестого поколения должен обладать гиперзвуковой скоростью , как минимум 6000

Китайский истребитель шестого поколения совершил первый полет

Alexandre Terentiev
1 час назад
Ljudmila, удержать воздух в космосе не такая большая проблема, как, например, радиация вне защиты Земли. С воздухом все просто, разница давления внутри

Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

Максим Калинин
1 час назад
Ну это говорит о том что Большого Импакта не было, скорее всего Луна сформировалась ВМЕСТЕ с Землёй. Плюс чуть выше есть статья о том что Лунный

В доставленном «Аполлонами» лунном грунте нашли земную воду

Алекс Цагельскi
2 часа назад
Алексей, а небесный свод как пробить? А если и пробить, то весь воздух улёт учится в космос!

Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

Aleksei Savva
2 часа назад
В чём именно его "шестое поколение" кроме форм-фактора?

Китайский истребитель шестого поколения совершил первый полет

Алексей Махотка
2 часа назад
Alexandre, С плоской поверхности даже удобнее 😄😄

Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

Иван Колупаев
2 часа назад
Сергей, банкроты это когда не в состоянии платить проценты по долгу. А США платят, да еще так что вложения в экономику США считаются прибыльными

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Максим Калинин
2 часа назад
Вот мысль пришла шальная такая. Что если в течение 4,5-2,8 млрд.л.н. Лунная орбита вокруг Земли была нестабильна что вызывало колебания еë

Грунт с обратной стороны Луны сохранил «память» о внезапной магнитной аномалии

Иван Колупаев
2 часа назад
Buldo, карликовое государство вроде Люксембурга по вашему мнению (читайте заголовок) и есть "крупнейшая экономика мира"? 😁 А именно оно и окажется на

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Buldo Zer
2 часа назад
Если уж хотите считать по ППС то нужно считать на душу населения. Что толку обычному индийцу от того что его страна третья в мире по ВВП если ему на

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Grigorii Latypov
3 часа назад
Alex, подводные работы 110 дней. ПОДВОДНЫЕ

В Китае построили самый большой щитовой подводный тоннель в мире

Александр Жигилий
4 часа назад
Зачем снова выдумывать и изобретать велосипед? Это я про космоплан для доставки космонавтов и грузов на новую космическую станцию! Есть же идея,

В России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОС

Vlad Vaal
4 часа назад
Zhe, тема конечно, ещё "сырая", но думаю лет через 10-15 допилят. Так с всеми но технологиями. Термояд, на сегодня, единственная альтернатива.

В США построят первую в мире термоядерную электростанцию

Александр Березин
5 часов назад
Alexander, в новости выше указано: "В статье Эрик Бергер, известный отраслевой обозреватель, отметил, что эти планы еще не на финальной стадии, однако

NASA откажется от ракеты SLS и корабля Orion для лунной программы

Иван Колупаев
6 часов назад
N., 🙄 дорогуша я тоже могу сделать так что ты в слезах убежишь маме жаловаться, но не хочу. С некоторых пор это меня перестало забавлять, да и времени

Робот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществе

Lesbek Jusipbek
6 часов назад
Что то не сходится дела со словами амирканцев. Больше пишут чтобы опередить Китай и РФ по гонеке космоса, но на словах.... 😁

Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

Fyodor Bukov
6 часов назад
Емелька муськинд под действием эффекта Даннинга-Крюгера. Оно - долбоклюв, не способный понять насколько оно - долбоклюв. ...Пушта - долбоклюв!

Глава Lockheed Martin ответил Маску, заявившему, что только «идиоты» будут строить истребители

Alex Moy
6 часов назад
Серьезно, 110дней, 18м/день и общая длина 3290м, то есть надо пологать еще и лопатами копали?..., ну вот она великая расса 2км в ручную под водой да

В Китае построили самый большой щитовой подводный тоннель в мире

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно