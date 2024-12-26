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В Египте открыли новую административную столицу

В пустыне недалеко от Каира завершилась первая очередь возведения мегапроекта — новой административной столицы Египта, на создание которого выделили 59 миллиардов долларов. В мегаполисе, согласно плану, будут жить примерно 6,5 миллиона человек. Это один из самых масштабных строительных проектов в мире на сегодня.

Новая административная столица Египта / © Globe Eye News

На днях президент Египта Абдул-Фаттах Саид Хусейн Халил ас-Сиси открыл новый президентский дворец, построенный в основном китайскими компаниями, в новой административной столице. Сейчас туда перебираются многочисленные чиновники со своими семьями.

Новый президентский дворец в новой административной столице Египта / © Globe Eye News

В новой административной столице Египта расположатся самое высокое здание в Африке, хрустальная пирамида и огромный дворец в форме диска, вдохновленный символами древнеегипетского бога солнца Ра.

© Globe Eye News

© Globe Eye News