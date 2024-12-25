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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
9 минут назад
Рейтинг: +938
Посты: 1965

Десять фактов об АЭС «Аккую»

Недавно редакция Naked Science по приглашению ГК «Росатом» побывала на самой большой атомной стройке в мире. Представляем 10 фактов об АЭС «Аккую» глазами корреспондента Naked Science.

Сообщество
# АЭС
# Росатом
# Россия
# технологии
© Naked Science
© Naked Science
© Naked Science
© Naked Science
© Naked Science
© Naked Science
© Naked Science
© Naked Science
© Naked Science
© Naked Science
© Naked Science
© Naked Science
© Naked Science
© Naked Science
© Naked Science
© Naked Science
© Naked Science
© Naked Science
© Naked Science
© Naked Science
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Встреча с космонавтом Александром Лазуткиным
Твой сектор космоса
Москва
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25 Дек
700
Эстезиология: органы чувств
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
26 Дек
600
Древесные змеи — символ нового года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
26 Дек
Бесплатно
Загадки Солнца
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
26 Дек
500
Вещи и смерть
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
26 Дек
800
За какими девайсами прошлого охотились шпионы
Гиперион
Москва
Экскурсия
26 Дек
1600
Телескоп и флейта
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Экскурсия
27 Дек
Бесплатно
Нереализованные проекты
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
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Твой сектор космоса
Москва

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Астрономия
# Аполлон
# внеземная вода
# космос
# Луна
# лунная программа
# лунный грунт
# происхождение Луны
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Четверть века наблюдений показали, что некоторые шимпанзе научились раскалывать орехи вдвое быстрее сородичей

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Биология
# видеонаблюдение
# Гвинея
# индивидуальность
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Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков

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Палеонтология
# брюхоногие
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# морские улитки
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Археологи назвали причину, по которой люди перестроили Стоунхендж четыре тысячи лет назад

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Археология
# мегалиты
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# Стоунхендж
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Четверть века наблюдений показали, что некоторые шимпанзе научились раскалывать орехи вдвое быстрее сородичей

Группа антропологов проанализировала более 800 часов видеозаписей, собранных в течение 25 лет наблюдений за небольшой группой шимпанзе в Гвинее. Ученые решили выяснить, различаются ли подходы к добыче пищи у приматов одного сообщества. Оценив их действия по ряду критериев, исследовали обнаружили множество индивидуальных различий в колке орехов: некоторые шимпанзе справлялись значительно быстрее сородичей. Вдобавок выяснилось, что эти обезьяны оттачивают навыки вдвое дольше, чем считалось.

Биология
# видеонаблюдение
# Гвинея
# индивидуальность
# когнитивные способности
# орудия труда
# социальное обучение
# шимпанзе
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
3 декабря
Елизавета Александрова

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
13 декабря
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С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.

Биология
# ветеринария
# возраст
# домашние животные
# породы собак
# собаки
# старение
# старость
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