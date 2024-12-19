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Saab показала новое изображение малозаметного дрона Loyal Wingman
Шведская оборонная компания Saab представила новые изображения беспилотника Saab Loyal Wingman, предназначенного для работы в связке с истребителями нового поколения.
Новое изображение концепта беспилотной платформы иллюстрирует гладкую, смешанную конфигурацию крыла и корпуса с заметной скулой, проходящей по стреловидным передним краям.
Вид беспилотника предполагает значительную внутреннюю емкость для топлива и перевозки груза, хотя никаких подробностей об отсеке для вооружения не видно.
Команда американских астрономов изучила околоземный астероид 2024 PT5, который почти на два месяца стал временным спутником нашей планеты, и установила его природу. Похоже, он представляет собой отколовшуюся лунную породу. По мнению авторов новой научной работы, в космосе дрейфует скрытая популяция таких объектов, все они ожидают своего открытия.
В сказках действие происходит в вымышленном мире, который во многом устроен не так, как настоящий. Ученые из Нидерландов выяснили, риск каких болезней был бы высоким у принцесс из мультфильмов Disney в реальной жизни.
Видеонаблюдение сегодня стало практически повсеместным. Мы попадаем в объективы камер на улице и в разных общественных местах, на работе и даже дома, когда находимся перед ноутбуком. Из примеров в научной литературе известно, что когда люди знают о наблюдении, это меняет их сознательное поведение. Новый эксперимент показал, что видеослежение способно также вызывать у человека непроизвольные, то есть неосознаваемые реакции, влиять на восприятие окружающего, а значит, и на психическое состояние.
С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.
Человек и животные осваивают навыки, обучаясь на собственном опыте. Однако ученым из США удалось без явного обучения и физических манипуляций внести в мозг шаблон активности. Это позволило людям усвоить информацию и заставило по-другому воспринимать визуальные образы.
Солнечной системе уже 4,6 миллиарда лет, и нынешнее расположение планет выдает ее явно динамичное прошлое: что-то заставляло миры смещаться. Недавнее открытие первых известных науке межзвездных объектов навело астрономов на мысль, что такой объект мог навестить наше космическое семейство в далеком прошлом и именно это создало ту картину, которую наблюдаем сейчас.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
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«Ну и кто это заказывал?» Пять открытий в науке, которые были случайными
«Дельта» убивает вдвое чаще прежнего коронавируса. Значит ли это, что в России от нее умрут два миллиона, а не один?
Лайк и репост: вместо тысячи слов
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