Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Робототехническая компания Boston Dynamics столкнулась с финансовыми проблемами

Роботы-собаки Spot / © Boston Dynamics

По данным газеты Boston Globe, компания уже уволила 45 сотрудников, что составляет около пяти процентов штата Boston Dynamics.

Генеральный директор Boston Dynamics Роберт Плейер откровенно рассказал о трудностях, с которыми борется компания, даже после того, как ее роботы получили широкое освещение в СМИ.

По его словам, Boston Dynamics сталкивается с постоянно растущей конкуренцией, особенно когда речь идет о гуманоидных роботах. Такие фирмы, как Tesla, Agility Robotics и Figure AI, готовятся вывести на рынок роботов-конкурентов, и даже несмотря на то, что четвероногого Spot активно используют в различных местах: от пожарной части Нью-Йорка до больниц в первые дни пандемии COVID-19, его продажи не окупают траты компании.