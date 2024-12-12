Зонд «Паркер» подойдет на максимально близкое расстояние к Солнцу

Автоматический космический аппарат NASA для изучения внешней короны Солнца — зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) 24 декабря пролетит на расстоянии 6,1 миллиона километров от поверхности Солнца на колоссальной скорости 690 000 километров в час, побив тем самым собственные рекорды скорости и приблизившись на максимально близкое расстояние к нашей звезде.

Солнечный зонд «Паркер», фантазия художника / © NASA / Johns Hopkins APL / Steve Gribben

Ожидается, что зонд совершит свой подвиг в 14:40 по московскому времени, но в это время центр управления полетом будет вне связи с космическим аппаратом. Незадолго до и после самого сближения с Солнцем — 21 и 27 декабря — ученые будут ждать сигнал маяка от аппарата, который подтвердит его работоспособность. Если все пойдет по плану, первые изображения, полученные зондом «Паркер», могут появиться сразу после наступления Нового 2025 года, а научные данные поступят на Землю в последующие недели.