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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
4 минуты назад
Рейтинг: +935
Посты: 1925

Новый рекорд многоразового использования Falcon 9: первая ступень ракеты SpaceX выполнила 24-й полет

Первая ступень ракеты Falcon 9 B1067 компании SpaceX 4 декабря совершила успешную посадку на плавучую платформу A Shortfall of Gravitas (ASOG) после 24-го полета. Он состоялся в рамках миссии по выводу 24 интернет-спутников Starlink на низкую околоземную орбиту.

Сообщество
# Falcon-9
# SpaceX
# космос
Ускоритель Falcon 9 B1067 совершил посадку на плавучую платформу ASOG / © SpaceX
Ускоритель Falcon 9 B1067 совершил посадку на плавучую платформу ASOG / © SpaceX

Эта миссия ознаменовала собой еще одну веху для семейства ракет Falcon компании SpaceX, которое состоит из «рабочей лошадки» Falcon 9 и более мощной Falcon Heavy.

На сегодня SpaceX выполнила более 400 успешных миссий Falcon 9 и уже 378 раз приземлила первые ступени Falcon. 

© SpaceX
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