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Новый рекорд многоразового использования Falcon 9: первая ступень ракеты SpaceX выполнила 24-й полет

Первая ступень ракеты Falcon 9 B1067 компании SpaceX 4 декабря совершила успешную посадку на плавучую платформу A Shortfall of Gravitas (ASOG) после 24-го полета. Он состоялся в рамках миссии по выводу 24 интернет-спутников Starlink на низкую околоземную орбиту.

Ускоритель Falcon 9 B1067 совершил посадку на плавучую платформу ASOG / © SpaceX

Эта миссия ознаменовала собой еще одну веху для семейства ракет Falcon компании SpaceX, которое состоит из «рабочей лошадки» Falcon 9 и более мощной Falcon Heavy.

На сегодня SpaceX выполнила более 400 успешных миссий Falcon 9 и уже 378 раз приземлила первые ступени Falcon.

© SpaceX