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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
6 минут назад
Рейтинг: +935
Посты: 1921

Видео: в небе над Якутией сгорел болид

Вчера, 3 декабря, в 19:14 по московскому времени между поселком Олекминск и городом Ленском в Якутии в небе сгорел небольшой астероид C0WEPC5. Его диаметр оценили в 70 сантиметров. Возможно, небольшие фрагменты достигли поверхности нашей планеты.

Сообщество
# видео
# космос
# Россия
# якутия
В небе над Якутией сгорел болид / © «Якутск Вечерний»
В небе над Якутией сгорел болид / © «Якутск Вечерний»

Астрономы открыли C0WEPC5 незадолго до его входа в атмосферу Земли и точно рассчитали место падения. Всего в 11-й раз в истории падение астероида предсказали заранее. 

© «Якутск Вечерний»
© Афанасий Самойлов
© «Якутск Вечерний»
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# высокоэнергетические электроны
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# белые карлики
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