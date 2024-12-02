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Китай впервые выполнил успешный запуск с коммерческого космодрома

Первая ракета-носитель «Чанчжэн-12» (Long March 12) совершила первый успешный запуск с коммерческого космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. Ракета вывела на заданные орбиты два экспериментальных спутника.

Первый пуск «Чанчжэн-12» с коммерческой космодрома Вэньчан / © Ourspace / CNSA

«Чанчжэн-12» — первая китайская ракета-носитель диаметром 3,8 метра. По данным SAST, она может выводить полезную нагрузку массой 12 000 килограммов на низкую околоземную орбиту и 6000 килограммов на солнечно-синхронную орбиту. Новая ракета должна сыграть главную роль в создании мегасозвездий китайского спутникового интернета.

Старт «Чанчжэн-12» также стал первым полетом с использованием нового ракетного двигателя YF-100K. YF-100K — это улучшенная версия двигателей YF-100, которые применяются в китайских ракетах нового поколения. К ним относятся «Чанчжэн-5, 6, 7 и 8».

YF-100K, в частности, будут использовать на первых ступенях «Чанчжэн-10», которая предназначена для отправки китайских космонавтов на Луну до конца нынешнего десятилетия.