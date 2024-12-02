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Олег Гончар
Олег Гончар
42 минуты назад
Рейтинг: +621
Посты: 1736

Китай впервые выполнил успешный запуск с коммерческого космодрома

Первая ракета-носитель «Чанчжэн-12» (Long March 12) совершила первый успешный запуск с коммерческого космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. Ракета вывела на заданные орбиты два экспериментальных спутника.

Сообщество
# Китай
# космос
# ракеты
Первый пуск «Чанчжэн-12» с коммерческой космодрома Вэньчан / © Ourspace / CNSA  
Первый пуск «Чанчжэн-12» с коммерческой космодрома Вэньчан / © Ourspace / CNSA  

«Чанчжэн-12» — первая китайская ракета-носитель диаметром 3,8 метра. По данным SAST, она может выводить полезную нагрузку массой 12 000 килограммов на низкую околоземную орбиту и 6000 килограммов на солнечно-синхронную орбиту. Новая ракета должна сыграть главную роль в создании мегасозвездий китайского спутникового интернета.

Старт «Чанчжэн-12» также стал первым полетом с использованием нового ракетного двигателя YF-100K. YF-100K — это улучшенная версия двигателей YF-100, которые применяются в китайских ракетах нового поколения. К ним относятся «Чанчжэн-5, 6, 7 и 8».

YF-100K, в частности, будут использовать на первых ступенях «Чанчжэн-10», которая предназначена для отправки китайских космонавтов на Луну до конца нынешнего десятилетия. 

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Комментарии

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1 Комментарий
Asmite Qielee
Asmite Qielee
14 секунд назад
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А шо там с Чанчжэн-9? Решили пропустить цифру, несчастливая типа?
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С точки зрения науки
# наука
# наука и техника
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# Curiosity
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Asmite Qielee
14 секунд назад
А шо там с Чанчжэн-9? Решили пропустить цифру, несчастливая типа?

Китай впервые выполнил успешный запуск с коммерческого космодромаКитай впервые выполнил успешный запуск с коммерческого космодрома

Коля
36 минут назад
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Александр Березин
37 минут назад
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Иван Колупаев
1 час назад
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Игорь Волов
1 час назад
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Мана Банана
2 часа назад
Сабина, как всегда, хороша в своих суждениях. Её даже к луддитам записывают или лжеученным потому что её в тех кругах частенько цитируют в сторону

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Мана Банана
2 часа назад
Пётр, с Циолковским красиво стелите. Может было, может нет. А если было - у кого-то на тот момент вообще была возможность строить космические ракеты?

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Иван Колупаев
2 часа назад
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Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Мана Банана
2 часа назад
Nemo, более сложная наука для обывателя будет такой же религией даже с крепким начальным образованием. Мы просто поменяем одну веру на другую.

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Степан Жук
2 часа назад
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Раскрыта технология создания небесного диска НебрыРаскрыта технология создания небесного диска Небры

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Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

bernd lauert
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Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Илья Шкверя
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Илья Шкверя
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Иван Колупаев
4 часа назад
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