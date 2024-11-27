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«Грамота.ру» назвала слово 2024 года

Портал «Грамота.ру» и более 400 филологов из разных городов России, принявших участие в экспертном голосовании, назвали «вайб» словом 2024 года.

Статистика упоминания слова «вайб» в интернете / © Грамота.ру / СКАН-Интерфакс

Согласно разъяснению лингвистов, «вайб» — эмоциональное состояние или настроение, возникающее при общении с кем-то или при контакте с чем-либо. В уходящем году количество его упоминаний в СМИ достигло почти 20 тысяч.

Ранее эксперты Института русского языка имени А. С. Пушкина назвали словом 2024 года «Пушкин». В их рейтинг также вошли «искусственный интеллект», «выборы» и «квадробер».