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Названо главное слово 2024 года

Эксперты Института русского языка имени А. С. Пушкина, основываясь на результатах народного голосования, анализа средств массовой информации и интернет-запросов назвали главное слово 2024 года. Им стало слово «Пушкин». Специалисты связывают это с празднованием 225-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Сборник сочинений Пушкина / © wikipedia

От «Пушкина» в рейтинге главных слов года ненамного отстали «выборы», «искусственный интеллект», «семья» и «квадробер». Рост популярности этих слов связан с президентскими выборами в России и США, Годом семьи в России, а также повсеместно обсуждаемыми представителями новой субкультуры и развитием ИИ.

В 2023-м словом года по версии Института Пушкина стала «нейросеть».