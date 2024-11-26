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Модель экспериментального самолета X-66 со сверхдлинным крылом прошла первые испытания в аэродинамической трубе
Модель экспериментального самолета-демонстратора проекта X-66A, который NASA разрабатывает совместно с компанией Boeing, успешно прошла серию испытаний в аэродинамической трубе.
Тесты прошли в аэродинамической трубе сечением 3,66 метра на модели самолета с размахом крыла почти 1,8 метра в Исследовательском центре Лэнгли в штате Вирджиния.
Специалисты измеряли подъемную силу и сопротивление в различных условиях полета.
Экспериментальный самолет проекта X-66A, разрабатываемый с целью помочь авиации США достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов, отличается размахом крыла, который примерно на 50% больше, чем у обычного авиалайнера. Это сверхдлинное крыло может существенно снизить расход топлива и задать новые стандарты для пассажирских самолетов.
Планируется, что наземные и летные испытания X-66 начнутся в 2028 году.
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Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Профессор Московского городского педагогического университета, доктор психологических наук Борис Рыжов описал феномен любви как сложную систему взаимосвязанных мотиваций, которые фиксируются на одном объекте, создавая прочную эмоциональную связь. Это объяснение помогает понять, почему любовь способна настолько глубоко влиять на все аспекты жизни человека и как происходит формирование устойчивой привязанности.
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Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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