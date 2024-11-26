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Модель экспериментального самолета X-66 со сверхдлинным крылом прошла первые испытания в аэродинамической трубе

Модель экспериментального самолета-демонстратора проекта X-66A, который NASA разрабатывает совместно с компанией Boeing, успешно прошла серию испытаний в аэродинамической трубе.

Модель экспериментального самолета X-66 со сверхдлинным крылом в аэродинамической трубе / © NASA / Ryan Hill

Тесты прошли в аэродинамической трубе сечением 3,66 метра на модели самолета с размахом крыла почти 1,8 метра в Исследовательском центре Лэнгли в штате Вирджиния.

Специалисты измеряли подъемную силу и сопротивление в различных условиях полета.

Модель экспериментального самолета X-66 со сверхдлинным крылом в аэродинамической трубе / © NASA / Ryan Hill

Экспериментальный самолет проекта X-66A, разрабатываемый с целью помочь авиации США достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов, отличается размахом крыла, который примерно на 50% больше, чем у обычного авиалайнера. Это сверхдлинное крыло может существенно снизить расход топлива и задать новые стандарты для пассажирских самолетов.

Планируется, что наземные и летные испытания X-66 начнутся в 2028 году.