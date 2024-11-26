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SpaceX отправит миссию Dragonfly к спутнику Сатурна

NASA выбрало сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy компании SpaceX для запуска научно-исследовательского винтокрылого летательного аппарата Dragonfly («Стрекоза»). Он будет исследовать потенциал существования жизни на спутнике Сатурна Титане.

Художественный концепт Dragonfly / © NASA / John Hopkins / APL

Запуск Dragonfly («Стрекоза») должен состоятся в июле 2028 года. Основная задача аппарата, который прибудет на Титан в 2034 году, — поиск сложных органических молекул и оценка общей пригодности этого небесного тела для жизни.

Дрон сможет собирать образцы с поверхности спутника и проводить их химический анализ. Кроме того, Dragonfly будет изучать рельеф Титана, его атмосферу и углеводородные резервуары. В качестве места посадки выбрали регион Шангри-Ла, расположенный в районе экватора спутника. Он представляет собой обширную равнину, покрытую достаточно высокими дюнами. Считается, что они состоят из крупинок сложных углеводородов, осевших из атмосферы.